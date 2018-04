ORF RSO Wien im Mai: China-Tournee und Stockhausens „Gruppen“ beim Internationalen Musikfest Hamburg

Wien (OTS) - Am 6. Mai tritt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien gemeinsam mit David Fray (Klavier) im Wiener Konzerthaus auf, von 12. bis 19. Mai steht eine China-Tournee auf dem Programm. Und beim 3. Internationalen Musikfest Hamburg findet am 28. Mai die Aufführung von Karlheinz Stockhausens „Gruppen“ statt.

Am Sonntag, den 6. Mai (19.30 Uhr) tritt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien mit David Fray (Klavier) unter Dirigent Ingo Metzmacher im Wiener Konzerthaus auf. Metzmacher, einer der profiliertesten Anwälte für die Musik von Bernd Alois Zimmermann, setzt „Alagoana“ auf das Konzertprogramm: entstanden 1955 als Ballettmusik mit dem Untertitel „Caprichos Brasileiros“, ein schillerndes Frühwerk mit südamerikanischem Temperament, Zitaten aus Volks- und Unterhaltungsmusik sowie westeuropäischer Kompositionstechnik. Die „Cuban Ouverture“ von George Gershwin zeigt sich gegenüber „Alagoana“ als affirmative, aber mitreißende Einleitung, während Charles Edward Ives' „The Fourth of July“ seinen eigenen Umgang mit dem Liedgut Nordamerikas pflegt. Ives und Zimmermann sind im Umgang mit fremden Melodien durchaus geistesverwandt. Mit Schönbergs selten zu hörendem Klavierkonzert, entstanden im amerikanischen Exil, stellt sich der weltweit gefeierte David Fray erstmals beim RSO Wien vor. Ö1 sendet den Mitschnitt am Freitag, den 11. Mai um 19.30 Uhr.

Von 12. bis 19. Mai gastiert das RSO Wien in China – dieses Mal mit Werken von Franz Schubert im Gepäck. Anlass ist das Schubert-Festival in Shanghai, zu dem das RSO Wien nach seinem letzten Konzert in dieser Metropole spontan eingeladen wurde. Diese Tournee mit Chefdirigent Cornelius Meister und der Pianistin Claire Huangci, mit der das RSO Wien erst kürzlich eine CD eingespielt hat, umfasst fünf Konzerte in Shenzhen, Zhuhai, Peking, Shanghai und Suzhou. Auf dem Programm stehen Franz Schuberts Ouverture zu „Die Zauberharfe“, Dmitrij Kabalewskijs Fantasie f-Moll für Klavier und Orchester sowie Schuberts 8. Symphonie.

Zum Abschluss des Stockhausen-Schwerpunktes beim 3. Internationalen Musikfest Hamburg kann man am Montag, den 28. Mai (19.30 Uhr) eines seiner größten Werke live erleben – „Gruppen“, ein Meilenstein der Musik nach 1945. Die Hamburger haben sich für dieses Werk das ORF Radio-Symphonieorchester Wien gewünscht, das sich für die „Gruppen“ in drei Formationen mit jeweils eigenem Dirigenten aufteilt. Durch hin- und herwandernde Akkorde entsteht ein einziger großer Klangraum, den alle drei Gruppen gemeinsam erschaffen. Aufgeführt wurde dieses Spektakel bereits in Sporthallen und Flughafenhangars, nun erklingen die „Gruppen“ unter der großen Kuppel des Mehr!-Theaters am Großmarkt – und zwar gleich zweimal hintereinander, mit der Möglichkeit, in der Pause den Platz zu wechseln. Es dirigieren Cornelius Meister, Duncan Ward und Dietger Holm. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://rso.orf.at.

