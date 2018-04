Basel: Entdecken Sie die Kulturstadt am Rhein.

Basel gilt als Kulturhauptstadt der Schweiz. Durch die älteste öffentliche Kunstsammlung, den Museen und Veranstaltungen hat sich die Stadt zum Hotspot der Kunstwelt entwickelt.

Wien/Basel (OTS) - Nahezu 40 Museen mit Ausstellungen von Weltruf – das ist in der Schweiz einzigartig und auch im internationalen Vergleich Spitzenklasse. Mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen bieten sie etwas für jeden Geschmack und haben teilweise sogar Geschichte geschrieben. Die Fondation Beyeler ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz und begeistert mit erstklassigen Ausstellungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Im Museum Tinguely sind die bekanntesten Werke des Schweizer Künstlers Jean Tinguely untergebracht und in der ältesten öffentlichen Kunstsammlung der Welt, im Kunstmuseum Basel, können Werke von Holbein bis Picasso sowie hochkarätige Sonderausstellungen bestaunt werden.

Die Kunst begegnet einem aber nicht nur in den Museen. Ob Sie durch die Gassen der Altstadt schlendern oder auf einer Parkbank eine Pause einlegen – überall begegnet Ihnen Kunst. Serra, Borofsky, Rodin oder Niki de Saint Phalle sind nur einige der Künstler, die das Stadtbild mit ihren Werken bereichern. Ebenso versprüht Basel ein ausgesprochenes Flair für Architektur und Design. Die Nachbarschaft klassischer Herrschaftshäuser, mittelalterlicher Kirchen und moderner Bauten zahlreicher Stararchitekten von Weltruf verspricht spannende Kontraste.

So ist es auch kein Zufall, dass hier mit der Art Basel die wichtigste Weltmesse des internationalen Kunstmarktes stattfindet. Über 300 sorgfältig ausgewählte Aussteller der weltweit bedeutendsten Galerien machen die Messe jeweils im Juni zum wichtigsten Museum auf Zeit und bieten Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

Wer Basel besucht, holt mit der neuen BaselCard das meiste aus dem vielseitigen kulturellen Angebot heraus. Die persönliche und kostenlose Gästekarte wird den Besuchern beim Check-in überreicht und lässt sie die Stadt in all ihrer Pracht entdecken. Die freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder das Surfen im Gäste-WiFi gehören ebenso zu den attraktiven Leistungen der BaselCard wie 50 % Rabatt auf Eintritte in die Basler Museen, den Basler Zoo oder das Theater Basel. Ebenfalls vergünstigt angeboten werden die Rundgänge durch die Altstadt wie auch eine Schifffahrt auf dem oder eine Fährenfahrt über den Rhein. Mit der BaselCard wird ein Besuch in der Kulturhauptstadt am Rhein zum unvergesslichen Erlebnis!

Weitere Informationen: www.basel.com

