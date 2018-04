Die totale Wohnharmonie? Textile Konzepte 1970-1990

Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen, 27.4.-30.9.2018

St.Gallen (ots) - Die Ausstellung «Die totale Wohnharmonie? Textile Konzepte 1970-1990», die vom 27. April bis zum 30. September 2018 im Textilmuseum St.Gallen gezeigt wird, widmet sich dem Textildesign von Verner Panton, Alfred Hablützel, Trix & Robert Haussmann sowie Jean-Philippe Lenclos. Die Gestalter haben im Zeitraum von 1970 bis 1990 umfangreiche Kollektionen für die Schweizer Firma MIRA-X entwickelt, die international Furore machten und das Interieur-Design dieser Jahre massgeblich beeinflussten.

Die gestalterischen Ansätze der porträtierten Designer könnten unterschiedlicher nicht sein, doch ihren Entwürfen für MIRA-X lag ein gemeinsames Konzept zu Grunde: Verner Panton, der die Zusammenarbeit mit dem Textilverlag zu Beginn der 1970er-Jahre aufnahm, verfolgte die Idee, Wohntextilien als koordinierbares Set aus Teppich, Vorhangstoff und Möbelbezugsstoff anzubieten. Er entwickelte eine serielle Produktpalette, die ab 1976 mit dem Slogan «Die totale Wohnharmonie» beworben wurde.

Ganz so radikal wie Panton gaben sich die Schweizer Architekten Trix & Robert Haussmann nicht, aber auch sie strebten einen ganzheitlichen Ansatz an. Zusammen mit dem Grafiker und Fotografen Alfred Hablützel entwarfen sie in den 1980er-Jahren unter dem Namen H-design eine Textilkollektion, die auf eine optisch-architektonische Raumveränderung zielte. Dem Anspruch, aufeinander abgestimmte Wohntextilien anzubieten, blieb MIRA-X auch in der Zusammenarbeit mit dem französischen Farbdesigner Jean-Philippe Lenclos Ende der 1980er-Jahre treu.

Die Ausstellung «Die totale Wohnharmonie? Textile Konzepte 1970-1990» präsentiert in drei Räumen grosse Dekorstoffe aus dem umfangreichen Archiv der Firma MIRA-X aus diversen Museums- und Privatsammlungen. Die textilen Entwürfe werden in Bezug zum gestalterischen Gesamtwerk der Designer gesetzt, die als Architekten und Innenarchitekten, Möbeldesigner, Fotograf und Werber oder Farbkünstler international Anerkennung erlangten.

