Landstraße: Neue Schau „125 Jahre Streichergasse“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) gibt es ab Freitag, 27. April, die Sonder-Ausstellung „125 Jahre Streichergasse“ zu sehen. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 27. April, ist frei zugänglich und fängt um 19.00 Uhr an. In Wort und Bild berichtet die Schau über die Historie der Streichergasse im 3. Bezirk. Von einstigen Feierlichkeiten und der Architektur der Häuser bis zu „verschwundenen“ Nachbarn in der NS-Zeit, früheren Nahversorgern und Jugenderinnerungen des Gestalters erstreckt sich der Rückblick. Kurator der Schau ist Dieter Klein.

Dauer: bis 27. Juni, Mittwoch/Sonntag: Zutritt gratis, Auskunft: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at

Ergänzt wird die Sonder-Ausstellung mit der Dokumentation „Das Haus Streichergasse 5“ von Edgar Haider, der zum Beispiel über einen „Hausdrachen“ erzählt und Themen wie „Ein unerträglicher Übelstand:

Die Wohnungsnot“ und „Eine Gemischtwarenhandlung in Zeiten der Hungerkatastrophe“ behandelt. Die Rückblicke werden bis Mittwoch, 27. Juni, gezeigt. Offen ist das Museum jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Der Eintritt ist immer kostenlos. Geschlossen: Feiertage und schulfreie Tage. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/03 127.

Bis Ende Juni verlängert wurde die Ausstellung „Lustbarkeiten der Landstraße – DAMALS“. Ferner finden die Besucherinnen und Besucher des Bezirksmuseums Landstraße Wissenswertes über die Gesprächsrunde zum Thema „Literarische Erinnerungen“ und über die Benennung von Verkehrsflächen in den Gebieten „Town-Town“ und „Neu Marx“. Info dazu per E-Mail: bm1030 @ bezirksmuseum.at.

