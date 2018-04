EANS-Stimmrechte: C-QUADRAT Investment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die C-QUADRAT Investment AG, ISIN: AT0000613005, ("C-QUADRAT") wurde am 25. April 2018 gemäß §§ 130 bis 134 Börsegesetz ("BörseG") wie folgt informiert:

1. Emittent: C-QUADRAT Investment AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Hainan Jiaoguan Holding Co., Ltd. [auf Englisch: Hainan Traffic Administration Holding Co., Ltd.]

Sitz: Haikou

Staat: Volksrepublik China

4. Namen der Aktionäre: Cubic (London) Limited

5. Datum der Schwellenberührung: 23.4.2018

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | |der | | | | |Prozentanteile|Stimmrechte, | | | | | der |die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, |Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien |sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | |(7.B.1 + | | | |__________________|______________|7.B.2)________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 98,47 % | 0,00 % | 98,47% | 4 363 200 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 33,00 % | 41,97 % | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte,| |die zu Aktien | |gehören________| | | Anzahl der | Prozentanteil | |ISIN_der_Aktien|__Stimmrechte__|der_Stimmrechte| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT0000613005___|_______________|______4_296_241|______________|_________98,47%| |__Subsumme_A___|___4_296_241___|____98,47_%____|

______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 1 | |BörseG_2018______| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |_________________|_____________|_Subsumme_B.1_|_______________|_______________|

__________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 2 | |BörseG_2018______| | Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil| | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |_________________|____________|______________|Settlement|___________|_Stimmrechte_| | | | | Subsumme | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_______________|____________|____________|____(%)_____|_____________| | |Hainan Jiaoguan| | | | | | |Holding Co., | | | | | | |Ltd. [auf | | | | | | 1 |Englisch: | | | | | | |Hainan Traffic | | | | | | |Administration | | | | | | |Holding Co., | | | | | |_________|Ltd.]__________|____________|____________|____________|_____________| | 2 |HNA Group Co., | 1 | | | | |_________|Ltd.___________|____________|____________|____________|_____________| | |HNA Group | | | | | | 3 |(International)| 2 | | | | |_________|Company_Limited|____________|____________|____________|_____________| | |HNA Group | | | | | | |(International)| | | | | | 4 |Asset | 3 | | | | | |Management | | | | | |_________|Company_Limited|____________|____________|____________|_____________| | 5 |Cubic (London) | 4 | 98,47 %| | 98,47 %| |_________|Limited________|____________|____________|____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Das gemäß der Meldung vom 5. Mai 2017 von HNA Group (International) Asset Management Company Limited gehaltene Finanzinstrument wurde ausgeübt, wobei entsprechende (und weitere) Aktien direkt von Cubic (London) Limited erworben wurden.

Wien am 25.4.2018

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Telefon: +43 1 515 66-0

FAX: +43 1 515 66-159

Email: c-quadrat @ investmentfonds.at

WWW: www.c-quadrat.com

ISIN: AT0000613005

Indizes:

Börsen: Frankfurt, Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Wimmer

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

E-Mail: a.wimmer @ investmentfonds.at

www.c-quadrat.com