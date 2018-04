OMV Nachhaltigkeitsbericht 2017 veröffentlicht

Wien (OTS) -

Heute veröffentlichte die OMV ihren dreizehnten Nachhaltigkeitsbericht. Er beschreibt, welche Aspekte im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance wesentlich für die OMV sind sowie welche Ergebnisse und Fortschritte im Jahr 2017 erzielt werden konnten.

2017 hat der Vorstand im Rahmen der neuen Strategie die Nachhaltigkeitsdefinition überarbeitet und fünf Schwerpunktbereiche definiert. Nachhaltigkeit bedeutet für die OMV langfristig Mehrwert für Kundinnen und Kunden sowie Aktionärinnen und Aktionäre durch innovatives Handeln zu schaffen und eine Arbeitgeberin erster Wahl zu sein. Die OMV führt ihre Geschäfte auf verantwortliche Art und Weise, schont dabei die Umwelt und schafft dort, wo sie tätig ist, Mehrwert für die Gesellschaft.

Die neuen fünf Schwerpunktbereiche sind:

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSSE)

CO2-Effizienz

Innovation

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung.



Zusätzlich wurde 2017 der Prozess gestartet langfristige Ziele für diese Schwerpunktbereiche zu definieren.





Weitere Highlights im Jahr 2017

Im Bereich Sicherheit konnten die Arbeitsunfälle mit Ausfallzeit um 15% gesenkt werden. Die OMV hat erneut das CDP-Klimaschutz-Rating von „A–“ (Leadership) erreicht und gehört damit zu den besten 13 Unternehmen im Energiesektor weltweit. 2017 haben mehr als eine halbe Million Menschen in 17 Ländern von 205 sozialen Initiativen in den Bereichen Bildung, Einzelunternehmertum oder grundlegende Infrastruktur profitiert, die alle das gemeinsame Ziel verfolgten, zu einem besseren Leben beizutragen.

Rainer Seele, OMV Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor: „Ich bin stolz darauf, dass verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln bei der OMV eine lange Tradition hat. Nachhaltigkeit ist auch ein integraler Bestandteil unserer Strategie 2025, die uns zu einem profitablen, internationalen und zugleich verantwortungsvollen Wachstum führen wird.“

Die OMV hat den United Nations (UN) Global Compact unterzeichnet und ihr Nachhaltigkeitsbericht ist zugleich Fortschrittsbericht zum UN Global Compact. Die Projekte und Leistungskennzahlen werden im Hinblick auf ihren Beitrag zu den 2015 von der UN-Generalversammlung definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beurteilt und berichtet.

Sie finden den Nachhaltigkeitsbericht sowie aktuelle Informationen zu den OMV Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit unter www.omv.com/nachhaltigkeit.





OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen. 2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über mehr als 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2017 hat die OMV in etwa 113 TWh Gas verkauft.





