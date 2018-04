Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.4.: Genetiker Josef Penninger im Interview

Wien (OTS) - „Von Windmühlen und intellektuellen Spielplätzen“ – so der Titel des Interviews, das Astrid Petermann mit dem Genetiker Josef Penninger geführt hat. Zu hören ist es in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Er ist eines der Aushängeschilder der heimischen Forschung: der gebürtige Innviertler Josef Penninger, den es nach 15 Jahren als Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie nach Kanada zieht. Dort wird der 54-jährige ab Dezember die Leitung des Life Science Institutes an der University of British Columbia in Vancouver übernehmen. Penninger wird seine Forschungsgruppe in Wien zwar auch weiterhin leiten, den Hauptteil seiner Zeit aber in Kanada verbringen, wo seine Karriere als Wissenschafter kurz nach seiner Promotion auch gestartet ist. Wieso sich der heimische Spitzenforscher und passionierte Hobby-Fußballer letztlich dazu entschlossen hat, beruflich noch einmal neu durchzustarten, wo er den Forschungsstandort Österreich im internationalen Vergleich sieht und in welchem Spannungsfeld sich Wissenschafter in Österreich bewegen, darüber spricht Penninger in „Saldo“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at