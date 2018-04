Sport & Marke: der Sponsoring-Gipfel im Sportbusiness

Österreichs größter Sportbusiness-Kongress geht am 7. Mai in Wien über die Bühne. Digitalisierung, Innovationen und neue Sportarten stehen am Programm.

Wien (OTS) - "Sport & Marke" vereint Österreichs Sportbusiness und ist mit über 300 Teilnehmern der Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Clubs, Ligen & Verbänden, Sponsoren, Vermarktungs- & Eventagenturen sowie Medien.

Zu den Themen Digitalisierung, Sportrechte, Innovationen, Aktivierung und eSport werden eine Reihe von namhaften Experten Vorträge halten. Einen der Schwerpunkte bildet die ÖFB-Strategie. Österreich erhält bekanntlich zur Saison 2018/19 ein neues Format für die Fußball-Bundesliga. Mit Sky Österreich hat die Liga wieder einen starken Partner. Reicht die Exklusivität des Pay-TV-Anbieters, um die Zuschauer zu überzeugen? Flexible Angebote von internationalen Sportligen stehen in direkter Konkurrenz. Neue Sportarten wie die Formel E, Drohnenligen oder eSport drängen in den Markt und konkurrieren um die Fan-Aufmerksamkeit. Bei Sport & Marke wird Christian Ebenbauer das neue Konzept der Österreichischen Fußball-Bundesliga vorstellen. Ebenfalls im Gespräch: Georg Pangl, Generalsekretär EPFL European Professional Football Leagues und Leo Windtner, Präsident ÖFB Österreichischer Fußball-Bund, uvm.

Österreichs Sport im „Digital-Boom“

Nationalrats-Abgeordnete Therese Niss arbeitet am Konzept zur Digitalisierung Österreichs. Gelingt die Digitaloffensive auch im Sport? Bereits heute nutzt Laola1 Chatbots und Podcasts zur Emotionalisierung der eigenen Plattform. Beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel werden gezielt Influencer eingeladen, um zusätzlichen Content und Emotionen rund um das Skirennen zu kreieren. Und der eSport-Hype hat Österreich längst erreicht. Es gibt bereits mehr als 100.000 registrierte eSportler. Das Unternehmen paysafecard baut bereits seit Jahren Partnerschaften im eSport auf. Wie aktiviert die Marke ihr eSport-Engagement?

Den Abschluss des Kongresses bildet auch heuer wieder die "DocLX Sports Night“. Infos unter: www.sport-marke.at

SPORT & MARKE: der Sponsoring-Gipfel im Sportbusiness

SPORT & MARKE in Wien vereint Österreichs Sportbusiness und ist mit über 300 Teilnehmern der Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Clubs, Ligen & Verbänden, Sponsoren, Vermarktungs- & Eventagenturen sowie Medien. Gewinnen Sie in verschiedenen Fachforen mit praxisnahen Best-Cases neue Einblicke in aktuelle Branchentrends. Freuen Sie sich auf spannende Expertenrunden und Vorträge von prominenten Größen aus Sport und Wirtschaft und knüpfen Sie beim anschließenden Get-together neue Geschäftskontakte in Österreichs Sportbusiness.





Datum: 07.05.2018

Ort: Hilton Vienna Danube

Handelskai 269, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.sport-marke.at

Rückfragen & Kontakt:

ESB Marketing Netzwerk

Fabian Weber

+41 (0) 71 223 78 82

http://www.esb-online.com

www.sport-marke.at