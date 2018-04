Metinvest: Erfolgreicher Abschluss der bisher größten Refinanzierung durch ukrainische Unternehmen

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Metinvest, der vertikal integrierte Stahl- und Bergbaukonzern, gab heute den Abschluss der Refinanzierung seiner Schulden in Höhe von 2.271 Mio. US-Dollar bekannt, die aus der Ausgabe von zwei Tranchen von Anleihen und der Änderung und Anpassung seiner PXF-Fazilität (Pre-Export Finance) besteht. Metinvest emittierte infolgedessen 1.592 Mio. US-Dollar in neuen Anleihen und sicherte sich 765 Mio. US-Dollar in der PXF-Fazilität. Die neuen zusätzlichen Einnahmen aus der kombinierten Transaktion beliefen sich auf rund 205 Mio. US-Dollar. Die Anleihe ist die bisher größte von Metinvest, mit dem niedrigsten Kupon und der längsten Laufzeit. Sie ist damit auch die größte Emission eines ukrainischen Unternehmens. Die Transaktion wurde von der weltweiten Investorengemeinschaft und führenden europäischen Finanzinstituten nachdrücklich unterstützt.

Die Transaktion war marktorientiert und hatte zum Ziel, das Fälligkeitsprofil des Metinvest-Konzerns effektiv zu steuern und zu erweitern. Außerdem sollten günstige Bedingungen für die Refinanzierung von Anleihen genutzt werden, um die Gesamtfinanzierungskosten zu senken und eine längerfristige Kapitalstruktur vorzusehen. Gleichzeitig wurden die Anleihen und die PXF-Fazilität aufgehoben und die Refinanzierungsrisiken gesenkt. Darüber hinaus wurden die Vertragsbedingungen der Anleihefinanzierung an marktübliche Konditionen für vergleichbare Emittenten angepasst.

Jurij Ryshenkow, der CEO des Metinvest-Konzerns, kommentierte die Transaktion: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Refinanzierung. Sie ist das Ergebnis der engagierten Arbeit unseres gesamten Teams und unserer Berater. Ich möchte mich außerdem bei allen unseren Kreditgebern und Investoren dafür bedanken, dass sie unerschütterlich vom Erfolg des Metinvest-Konzerns überzeugt sind. Nach Abschluss dieser richtungsweisenden Transaktion können wir uns nun darauf konzentrieren, unser Geschäft durch die Umsetzung unserer Technologiestrategie bis 2030 auszubauen. Damit werden wir sogar noch stabiler und wettbewerbsfähiger."

Transaktionsdetails

Am 19. März 2018 gab Metinvest seine Absicht bekannt, neue Anleihen zu emittieren und unterbreitete eine Offerte zur Übernahme der bestehenden 2021 Anleihen mit gleichzeitiger Aufforderung zur Anpassung der bestehenden Emission an die neuen Anleihen. Rund 90 % der Anleihegläubiger nahmen schließlich an der Ausschreibung teil und 97 % der Anleihegläubiger stimmten dem unterstützenden Sonderbeschluss zu. Am 4. April 2018 platzierte Metinvest erfolgreich eine Anleihe im Wert von 1.350 Mio. US-Dollar über zwei Tranchen:

eine 5-jährige Tranche von 825 Mio. US-Dollar zu 7,75 % pro Jahr, fällig im April 2023, und eine 8-jährige Tranche von 525 Mio. US-Dollar zu 8,50 % pro Jahr, fällig im April 2026. Der Ausgabepreis der Anleihen 2023 und 2026 beträgt 99,014 % bzw. 98,583 % des jeweiligen Nennbetrags. Die Mehrheit der Anleiheinvestoren kommt aus Großbritannien, den USA und Kontinentaleuropa.

Da sich einige PXF-Inhaber bereit erklärten, ihr Engagement von der PXF-Fazilität auf neue Anleihen umzustellen, belief sich die endgültige Neuemission auf 1.592,2 Mio. US-Dollar: bestehend aus 944,5 Mio. US-Dollar für 5 Jahre und 647,7 Mio. US-Dollar für 8 Jahre.

Nach der Offerte für die Anleihen 2021 bleibt der gesamte (amortisierte) Nominalbetrag von 117.023.711,68 US-Dollar ausstehend, während der Poolfaktor bei 0,9915569820 verbleibt.

Die PXF-Fazilität wurde geändert und angepasst, um unter anderem ihre Laufzeit bis Oktober 2022 zu verlängern. Nach einer erforderlichen Teilrückzahlung der PXF-Fazilität und einer Umschichtung bestimmter Kreditgeber auf die neue Anleihe betrug der Gesamtbetrag der PXF-Fazilität 765 Mio. US-Dollar.

Die Deutsche Bank und ING fungierten als globale Koordinatoren und agierten zusammen mit Natixis und UniCredit als Joint Bookrunner der Anleihe-Refinanzierung und koordinierten die mandatierten Lead Arranger der PXF-Transaktion. In rechtlicher Hinsicht berieten Allen & Overy und Avellum Metinvest, Linklaters und Sayenko Kharenko die Bookrunner und Clifford Chance und Redcliffe Partners die koordinierenden mandatierten Lead Arranger.

METINVEST GROUP ist ein vertikal integrierter Konzern mit Stahl- und Bergbauunternehmen, der sämtliche Abschnitte der Wertschöpfungskette - vom Abbau und der Verarbeitung von Eisenerz und Kohle bis hin zur Herstellung und dem Vertrieb von fertigen und halbfertigen Stahlerzeugnissen - verwaltet. Er besitzt Bergwerke und Stahlhütten in der Ukraine, Europa und den USA und verfügt über ein Vertriebsnetz, das sich auf über sämtliche wichtigen Märkte weltweit erstreckt. Der Konzern ist in die beiden operativen Segmente Metallurgie und Bergbau gegliedert und verfolgt die strategische Vision, ein führender vertikal integrierter Stahlproduzent in Europa zu werden. In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2017 wies der Konzern Einnahmen in Höhe von 8,9 Mrd. US-Dollar und eine EBITDA-Marge von 23 % aus.

