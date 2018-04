Lexicon Relocation übernimmt Sterling Mobility aus dem Vereinigten Königreich

Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - Lexicon® Relocation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Suddath Companies, freut sich, die Übernahme des im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmens Sterling Mobility bekannt geben zu dürfen. Am 23. April 2018 wurde der bindende Vertrag unterzeichnet. Der endgültige Abschluss wurde für Anfang Mai vereinbart.

Mit der Übernahme von Sterling Mobility kann Lexicon Relocation seine globale Präsenz weiter ausbauen und darüber die wachsenden und ständig wechselnden Bedürfnisse von Kunden im globalen Mobilitätsmarkt bedienen. Zu den Leistungen gehören dabei Umzugsberatung, Auftrags- und Ausgabenmanagement, Angelegenheiten rund um Einwanderung und Zielort und das Lieferkettenmanagement sowie eine Reihe weiterer, damit verbundener Dienstleistungen. Durch Lexicon erhalten Kunden von Sterling eine weltweit größere Reichweite. Das umfasst auch eine in der Branche führende Technik, erweiterte Serviceangebote und weitere Mittel sowie die Sicherheit, beim international führenden Umzugsunternehmen gelandet zu sein.

Gemeinsam werden Lexicon Relocation und Sterling Mobility mehr als 32.000 weltweite Umzüge pro Jahr von den 15 regionalen Niederlassungen aus und mithilfe einer Lieferkette mit mehr als 1.500 Partnern in 180 Ländern rund um den Globus durchführen können. Sterling hat unter anderem Standorte in London, Madrid, Paris, Genf, Frankfurt, Kapstadt, Singapur, Hongkong, Neu-Delhi und in den Vereinigten Staaten.

"Von dieser Akquisition profitieren beide Seiten, sie sorgt für eine noch bessere globale Abdeckung und sie hilft uns dabei, die Bedürfnisse unserer Kunden, die sich ständig weiterentwickeln, auf dem immer komplexeren internationalen Umzugsmarkt noch besser zu bedienen", sagte Michael Brannigan, Präsident und CEO von The Suddath Companies. "Sterling macht unsere Expertise bei der Durchführung von Umzügen und beim globalen Auftragsmanagement komplett, indem es uns größer macht und wir mit ihnen noch tiefer in den Markt eindringen können. Zudem können wir jetzt unsere Serviceangebote für das Destination Service Provider (DSP) Management, für das globale Ausgabenmanagement sowie bei Immigrationsangelegenheiten und gesetzlichen Vorgaben noch breiter aufstellen. Zusammen können wir unsere gemeinsame Marktpräsenz ausbauen und wir haben die Möglichkeit, den vollen Überblick über unsere Endkunden auf dem globalen Mobilitätsmarkt zu behalten."

Jason Mills, COO von Sterling, fügte hinzu: "Nicht nur, dass wir unsere Kunden mit der größeren Präsenz und mit den großen Kapazitäten auf dem US-Markt bedienen können - Lexicon passt auch mit seiner Kultur perfekt zu Sterling. Lexicon hat dieselbe Leidenschaft für Qualitätsdienstleistungen und bietet auch für unsere Kunden flexible, maßgeschneiderte Lösungen."

Informationen zu Lexicon Relocation

Lexicon® Relocation schafft maßgeschneiderte, globale Mobilitätslösungen, von denen Organisationen profitieren. Da das Unternehmen seinen Kunden erstklassige Ergebnisse liefern will, machen sich die Experten von Lexicon jeden Umzug zu ihrer persönlichen Angelegenheit. Damit stellen sie sicher, dass jeder Mitarbeiter an seinem Bestimmungsort sofort produktiv sein kann. Kunde vertrauen auf Lexicon, weil sie das Unternehmen als Teil ihrer eigenen Personalabteilung betrachten können. Damit können sie Top-Talente besser für sich gewinnen und auch halten. Sobald ein Unternehmen sich mit Lexicon geeinigt hat, wird es einen Partner an seiner Seite haben, der sich voll dafür einsetzt, das Geschäft vorwärtszubringen. www.lexiconrelocation.com.

Informationen zu The Suddath Companies Suddath bewegt Menschen (https://suddath.com/moving-company/home-moving-services/) , Geschäfte (https://suddath.com/business-office-mover/) und Produkte (https://suddath.com/global-logistics/). The Suddath Companies, gegründet 1919, ist ein international tätiges Umzugs-, Transport- und Logistikunternehmen mit einem Wert von 550 Millionen US-Dollar. Suddath beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen an mehr als 30 Standorten in den gesamten Vereinigten Staaten sowie in London und Schanghai. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen grenzüberschreitend in mehr als 150 Ländern rund um den Globus an. www.suddath.com.

Informationen zu Sterling Mobility The business of listening Sterling, das 1991 gegründet wurde, verfügt über mehr als 25 Jahre an Erfahrung im Bereich Qualitätsdienstleistungen für eine Vielzahl von Premiumkunden. Mit seinen 10 Niederlassungen rund um den Globus konzentriert sich Sterling auf die Bereitstellung von umfassenden Mobilitäts- und Umzugsservices. Das "Flexibility in a Framework"-Konzept (Flexibilität in einem festen Rahmen) von Sterling gibt uns die Möglichkeit, nah an den Bedürfnissen unserer Kunden zu sein und flexibel darauf zu reagieren. Dabei gehen wir niemals Kompromisse bei der Qualität, der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, bei der Unternehmensführung oder beim Kostenmanagement ein. Unsere Tradition gründet sich auf erstklassigem Service und von Beginn an steht unser guter Name für Qualität. www.sterling.com.

Pressekontakte: Sheri Treadwell Leihlani Macdonald Communications Manager Group Change Director The Suddath Companies Sterling Mobility 904-306-7682 Durchwahl +44 208 836 3349 Durchwahl Sheri.Treadwell@suddath.com Leihlani.Macdonald @ sterling.com

