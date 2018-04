Vanessa Mai: großes Show-Comeback am MusikfestiWels am 13. Juli

Vanessa Mai sendet Grüße an alle österreichischen Fans!

Wels (OTS) - Nach dem schweren Unfall bei ihrer Konzertprobe in Rostock letztes Wochenende gibt es nun Entwarnung für die weitere Tour im Sommer. Vanessa Mai ist mittlerweile wieder zu Hause, wird ambulant weiterbehandelt und arbeitet schon am Bühnencomeback. Bereits mit Anfang Mai möchte die junge Sängerin die Tournee fortsetzen. Ihre gesamte spektakuläre Bühnenshow plant sie wieder bei ihrem großen Open-Air-Konzert in der Welser Innenstadt.

Grüße von Vanessa Mai

Vanessa Mai grüßt alle österreichischen Fans. An alle, die sich schon Tickets gekauft haben, gibt die junge Sängerin Entwarnung und freut sich auf ihr großes Konzert in Wels. Also heißt die Devise – jetzt noch Tickets sichern für das Open-Air-Konzert des Jahres mitten in der Welser City.

Mike Singer

Bevor Vanessa Mai um 21:00 Uhr ihre große Show spielt, kommt davor der aktuell größte deutschsprachige Shootingstar Mike Singer auf die Bühne. Das 18-jährige Ausnahmetalent, der aktuell von beinahe allen Covers der Jugendmagazine lächelt, feiert ebenfalls Premiere mit seinem bisher größten Österreichauftritt mit seiner Tour „Deja Vu“.

Tickets:

Tickets gibt es ab € 35,- auf www.oeticket.com und in allen Raiffeisenverkaufsstellen und Ö-Ticketverkaufsstellen, sowie in der Wels Info am Stadtplatz.

MusikfestiWels 12 bis 14. Juli

Datum: 13.07.2018, 18:30 - 23:00 Uhr

Ort: Wels, Österreich

Url: http://www.wels.at

