SPÖ-Regierungsteam gratuliert neuer AK-Direktorin Bettina Heise

Fließender Übergang im Direktorium im Interesse des KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInnenschutzes

St. Pölten (OTS) - „Herzlichen Glückwunsch an die erste Frau in der Funktion der Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich“, stellen sich LHStv. Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig als Gratulanten bei Mag. Bettina Heise ein. Schnabl gratuliert dem Präsidenten Markus Wieser und der gesamten Führung der AK NÖ zur exzellenten Auswahl der neuen Direktorin und betont: „Wir freuen uns über die fließende Übergabe in erfahrene, engagierte Hände im Bereich des KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInnenschutzes.“

„Abschließend ein großes Dankeschön für den unbändigen Einsatz für die ArbeiterInnen und Angestellten Niederösterreichs“, wünschen die beiden SPÖ-Regierungsmitglieder dem scheidenden AK-Direktor Mag. Joachim Preiss viel Erfolg in seiner neuen Funktion als Bereichsleiter für Kommunikation, IT und Beschaffung im Management-Team der AK in Wien.

