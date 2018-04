Legends gibt Ben Martin als Vice President Partnerships bekannt

London (ots/PRNewswire) - Legends gab heute die Berufung von Ben Martin zum Vice President Partnerships von Legends International bekannt. In seiner Rolle bei Legends wird Ben die Beziehungspflege zu Marken und Rechteinhabern in Europa und anderen internationalen Märkten, die Umsatzsteigerung und die Zusammenarbeit mit dem Globalen Vertriebsteam bei Legends verantworten.

"Aufgrund unserer fortgesetzten internationalen Expansion haben wir Partnerschaften als einen für uns entscheidenden Bereich identifiziert", so Andrew Hampel, Geschäftsführer von Legends International. "Mit seiner Erfahrung im Bereich Partnerschaften war Ben ein sehr attraktiver Kandidat für unser Team und wir freuen uns, ihn mit an Bord zu haben."

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen verantwortete Ben bei Amazon Tickets die Entwicklung eines neuen Einzelhandelsunternehmens im Wert von mehreren Millionen Pfund, das erste dieser Art im Vereinigten Königreich. In dieser Position verzeichnete er große Erfolge im strategischen Vertrieb auf Vorstandsebene, mit Partnerschaften, im Sportmarketing wie auch mit dem Aufstellen und der Entwicklung leistungsstarker Teams und Unternehmenskulturen. Zuvor war Ben im Bereich Partnerships bei Manchester United und im Anschluss bei City Football Group tätig, wo er weltweit die Marketingstrategie über sämtliche Branchen hinweg vorantrieb und Umsätze steigerte.

"Andrew hat eine hochkarätige Führungsgruppe zusammengestellt und ich bin stolz dazuzugehören", so Martin. "Als Gruppe werden wir unseren Kunden ein besseres Erlebnis am Spieltag bieten und das Geschäftsmodell für jedes Stadion umsetzen können. Wenn ich mir das Wachstum von Legends und die Möglichkeiten des Markts ansehe, dann bin ich überzeugt, dass es ein hervorragender Zeitpunkt ist, dem Team von Legends International beizutreten."

Ben studierte an der University of Wales in Swansea und spielte semiprofessionell Rugby.

Informationen zu Legends:

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter in den Bereichen Sport, Musik und in der Unterhaltungsindustrie liefert unser visionärer Ansatz Lösungen für legendäre Marken. Legends wird von Branchenveteranen geführt, die kollektiv über einen einzigartigen Erfahrungsschatz in globaler Planung, im globalen Vertrieb und im Hotel- und Gastgewerbe verfügen und den Profisport, Universitäten, Sehenswürdigkeiten, Internationales, Unterhaltung und Kongresse in Bewegung bringen. Wir sind die Architekten exklusiver Sport- und Entertainment-Erlebnisse.

Wir sind stolz, einem hochrangigen Kundenportfolio zu dienen, zu dem Thought Leaders, ikonische Marken und Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Entertainment und Sehenswürdigkeiten zählen: das Yankee Stadion, das AT&T Stadion, knapp 40 Veranstaltungsstätten von Live Nations, das One World Observatory, der FC Barcelona, der Atletico Madrid, das Twickenham Stadion, The View from the Shard, die Wimbledon Tennis Championships, Tottenham Hotspur, das Golden 1 Center, der Manchester City FC, die University of Notre Dame, die Los Angeles Angels, die Los Angeles Rams, die Atlanta Falcons, die NFL, die University of Southern California, das Los Angeles Memorial Coliseum, der Super Bowl 50 und Indianapolis 500. Mehr Informationen zu Geschäfts- und Karrieremöglichkeiten bei Legends finden Sie unter www.legends.net.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681578/Ben_Martin_Legends.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Jeter West 201-320-4781 nicole.jeterwest @ legends.net