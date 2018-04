Wien-Donaustadt: Eröffnung einer neuen Polizeiinspektion

Wien (OTS) - Am 25. April 2018, um 10.00 Uhr, fand die feierliche Eröffnung der neuen Polizeiinspektion Langobardenstraße, in Wien 22. Langobardenstraße 174 statt.

Die in die Jahre gekommene Polizeiinspektion Langobardenstraße 128 entsprach nicht mehr den Anforderungen einer modernen Polizeiinspektion. In der neuen Polizeiinspektion stehen den 30 Kolleginnen und Kollegen modernste Arbeits- und Sozialeinrichtungen zur Verfügung.

Bei der feierlichen Eröffnung nahmen heute zahlreichen Ehrengäste teil, die Polizeimusik sorgte für die musikalische Unterhaltung. Die PI-Segnung sowie ein Rundgang durften beim Festakt natürlich auch nicht fehlen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at