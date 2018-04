Die Elite des Xtreme Endurosports am Start des Erzbergrodeo XX4!

Die 24ste Erzbergrodeo-Auflage verspricht Spannung pur: Unter den 1.500 Teilnehmern aus 45 Nationen stellen sich auch die Besten der Welt gegen den "Berg aus Eisen"

Enzersfeld (OTS) - Die Spannung steigt. Wenn am 31sten Mai der Startschuß für die 24ste Erzbergrodeo-Auflage über den legendären Erzberg hallt, stellen sich tausende Dirtbike-Sportler aus aller Welt der härtesten Herausforderung im World Xtreme Enduro Kalender. Unter ihnen auch die Weltelite aus allen Lagern, denn der Sieg beim berüchtigten Erzbergrodeo Highlight - dem Red Bull Hare Scramble - zählt zu den prestigeträchtigsten Erfolgen des Motorrad Offroadsports.

Das stark aufgerüstete Red Bull KTM Factory Racing Team geht 2018 mit dem 5-fachen Red Bull Hare Scramble Sieger Taddy Blazusiak (POL), dem 3-fachen Red Bull Hare Scramble Sieger Jonny Walker (UK), dem 2-fachen Podiumsplatzierten Cody Webb (USA) und den beiden Erzbergrodeo-Rookies Nathan Watson (UK) und Josep Garcia (ESP) an den Start. Besonders Cody Webb, der frisch gebackene FIM Superenduro Weltmeister, kommt nach Platz 2 (2016) und Platz 3 (2017) voll motiviert zurück zum "Berg aus Eisen": er möchte der erste US-Amerikaner sein, der das Red Bull Hare Scamble gewinnt!

KTM bringt auch 2018 wieder Dakar-Atmosphäre mit zum Erzberg: Matthias Walkner (AUT) wird nach seinem legendären Dakar-Sieg auch beim Blakläder Iron Road Prolog mit seiner KTM 450 Rally ganz klar auf Sieg fahren!

Unterstützt wird die KTM Werks-Phalanx von talentierten Jungstars: FIM Superenduro Junioren-Weltmeister Manuel Lettenbichler (DE), das tschechische Top-Talent David Cyprian (CZ), die südafrikanischen Youngsters Scott Bouverie und Dwyane Kleynhans sowie der 4-fache Red Bull Hare Scramble Finisher Philipp Scholz (DE) werden auch 2018 wieder ordentlich Druck nach vorne machen. Und mit dem Briten Paul Bolton auf seiner Motorex Eurotek-KTM geht ein extrem erfahrener Privatier ins Rennen: mit einem 3ten Platz und 7 Top-Ten Zielankünften gehört der Publikumsliebling seit Jahren zum absoluten Podium-Favoritenkreis.

Stärkster Herausforderer von KTM ist einmal mehr das Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team. Mit dem zu Husqvarna gewechselten Vorjahressieger Alfredo Gomez (ESP), dem 5-fachen Red Bull Hare Scramble Sieger Graham Jarvis (UK), dem britischen Ausnahmetalent Billy Bolt (UK) und dem 2-fachen FIM Superenduro Weltmeister Colton Haaker (USA) ist ein spannender Kampf der Titanen um die Erzbergrodeo-Krone 2018 mehr als vorprogrammiert.

Mit den beiden Red Bull Hare Scramble Finishern Pol Tarres (ESP) und Kevin Gallas (DE) gehen zwei weitere Top-Talente auf Husqvarna an den Start. Wieder mit dabei ist auch Sandra Gomez Cantero (ESP), die 25-jährige Schwester von Werksfahrer Alfredo Gomez. Sandra erreichte im Vorjahr CP14 des Red Bull Hare Scramble und könnte sogar die erste Frau werden, die das härteste Xtreme Enduro der Welt im Ziel beendet!

Das Sherco Factory Team könnte mit dem 22-jährigen Wade Young (RSA) und dem 28-jährigen Mario Roman Serrano (ESP) ebenfalls jederzeit um den Sieg am Erzberg mitreden. Young konnte bereits 2013 als jüngster Teilnehmer aller Zeiten eine Zielankunft beim Red Bull Hare Scramble feiern und verpasste im Vorjahr als 4ter nur knapp das Podium. Teamkollege und 4-facher Red Bull Hare Scramble Finisher Mario Roman Serrano gewann heuer bereits das Ales Trem (FRA) und Hell's Gate (UK) in bestechender Manier und gehört damit definitiv zum engsten Erzbergrodeo Favoritenkreis.

Traditionell stark aufgestellt ist auch die heimische Offroadszene am Erzbergrodeo: Österreichs erfolgreichster Xtreme Enduro Fahrer und 4-facher Red Bull Hare Scramble Finisher Lars Enöckl (GasGas), der mit der Red Bull Sea to Sky bereits ein internationales Xtreme Enduro gewinnen konnte, geht ebenso an den Start wie Top-Talent Philipp Bertl (Beta), Trial-Spezialist Dieter Rudolf (KTM), Enduro-Staatsmeister Bernhard Schöpf (KTM), ACC-Champ Patrick Neisser (Husqvarna) und der Vorarlberger Philipp Schneider (KTM), der im Vorjahr unter dem begeisterten Jubel der Zuschauer als 25ster ins Ziel fuhr.

2017 konnte sich Ossi Reisinger (Husqvarna) seinen bereits 5ten Iron Road Prolog Pokal ins Regal stellen, der 36-jährige Oberösterreicher steht daher ungeschlagen als erfolgreichste Prologfahrer in den Erzbergrodeo-Geschichtsbüchern. Der MX-Experte mit dem perfekten Blick für die schnellste Linie konnte in der Vergangenheit sogar Vollgas-Spitzenfahrer wie Stefan Everts oder Matthias Walkner in die Schranken weisen und ist auch heuer der klare Favorit für den Sieg beim Blakläder Iron Road Prolog. Ein weiterer heißer Favorit kommt ebenfalls aus Österreich: der Steirer Patrick Neisser (Husqvarna) konnte im Vorjahr den ersten Prologtag für sich entscheiden, fiel aber dann am zweiten Tag sturzbedingt auf Rang 6 zurück.

Start Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble am Sonntag, 3. Juni 2018 um 14:30 Uhr!

Erstmalig in der 24-jährigen Geschichte des World Xtreme Enduro Supreme wird das heiß erwartete Erzbergrodeo-Highlight, das Red Bull Hare Scramble, nicht um punkt 12:00 Uhr Mittags gestartet. Grund dafür ist die terminliche Überschneidung mit dem diesjährigen MotoGP Lauf in Mugello/Italien, der ebenfalls am 3. Juni 2018 stattfindet. "Mit der Live-Übertragung des Red Bull Hare Scramble auf Red Bull TV und bei ServusTV hat das Erzbergrodeo ein neues Kapitel für den Xtreme Endurosport aufgeschlagen. Seit 2012 haben Motorsport-Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, das spektakuläre Rennen Live auf ihren Bildschirmen mitzuerleben. Mit der Startverschiebung des Red Bull Hare Scramble auf 14:30 Uhr geben wir Motorsportbegeisterten die Möglichkeit, nach der MotoGP Live-Übertragung bei ServusTV nahtlos in die spannende Entscheidung des Red Bull Hare Scramble 2018 einzusteigen.", erklärt Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch die Hintergründe für die Verschiebung der Startzeit.

Für alle Teilnehmer und Besucher des Erzbergrodeo XX4 bedeutet die Startverschiebung vor allem mehr Action - denn in der Erzbergrodeo Arena wird bereits ab dem Vormittag ein spektaluäres Rahmenprogramm zur Einstimmung auf das weltweit renommierteste Xtreme Enduro geboten. "Wir sind zur Zeit noch in der finalen Abstimmung des Rahmenprogramms für den Sonntag, die Fans vor Ort dürfen sich aber jetzt schon auf actionreiche Unterhaltung freuen! Und natürlich wird es den internationalen Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble Live-Stream wieder auf den Videowalls in der Interwetten Action Arena zu sehen geben.", verkündet Erzbergrodeo Organisationsleiter Mark Schilling.

Alta Motors (USA) steht als erstes Strombike am Erzbergrodeo XX4 Start!

Nachdem das Erzbergrodeo mit dem E-NDUROCROSS Side-Event bereits seit 2016 in Kooperation mit KTM spektakuläre Strombike-Action am "Berg aus Eisen" präsentiert, stellt sich 2018 erstmals ein Elektrobike-Hersteller der Herausforderung am Blakläder Iron Road Prolog und dem Red Bull Hare Scramble teilzunehmen. Alta Motors aus den USA entwickelt seit 2010 leistungsstarke E-Motorräder und wagt mit der Teilnahme am Erzbergrodeo 2018 den ultimativen Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Motorräder zu untermauern. Der 22-jährige FIM Superenduro Junior Weltmeister Ty Tremaine (USA) und der Dakar-erprobte Lyndon Poskitt (UK) werden jeweils eine Alta Motors Redshift MXR an den Start bringen. Der flüssigkeitsgekühlte Elektromotor der in Kalifornien gebauten Bikes leistet 50 PS und knapp 200 Nm Drehmoment bei einem Trockengewicht von 117 kg und wird von einem 350V Lithium-Ionen Akku mit 5,8 kWh versorgt. "Ich bin sehr gespannt auf die Weltpremiere "Elektromotorrad gegen Berg aus Eisen". Das Erzbergrodeo war immer schon Vorreiter bei der Präsentation innovativer technischer Entwicklungen und es freut mich besonders, das wir auch im Bereich Strombike eine weitere Premiere am Erzberg erleben werden.", so Veranstalter Karl Katoch.

Erzbergrodeo Press/Media Service powered by Arctic Cat

Das Erzbergrodeo bietet interessierten Presse- und Medienvertreter die Möglichkeit, direkt vor Ort von der weltweit renommierten Motorrad-Offroadsportveranstaltung zu berichten. Neben dem Pressebüro mit Arbeitsplätzen und WLAN-Anbindung bietet das Erzbergrodeo Press/Media-Service unter anderem die Koordination von Interviews mit Topfahren, Backstage-Informationen zur Erzbergrodeo-Organisation, exklusive Fotoshootings und einen Einblick in die harte Arbeit der Werksteams.

Um akkreditierten Medienvertretern die Berichterstattung in größtmöglicher Nähe zum actionreichen Geschehen am "Berg aus Eisen" zu ermöglichen vertraut das Erzbergrodeo Press/Media Service auf die erfolgreiche Partnerschaft mit Arctic Cat. Als einer der weltweit größten Hersteller von ATVs, Side-by-Sides und Schneemobilen unterstützt Arctic Cat das Erzbergrodeo auch 2018 wieder mit extrem geländegängigen Fahrzeugen, um Journalisten zu den spektakulärsten Streckenteilen zu bringen.

Hier geht's zur Online-Akkreditierung für Presse- & Medienvertreter (Anmeldeschluß für die Registrierung ist Freitag, der 11. Mai 2018):

Erzbergrodeo Presse-Akkreditierung 2018

Zeitplan Erzbergrodeo XX4

