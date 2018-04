FPÖ-Gudenus: „SPÖ-Forderung nach Türkisch-Sprachkursen für Beamte ist Provokation der Sonderklasse“

„Kurzzeitkanzler Kern hat sich einen Tag vor der NR-Wahl von türkischen Nationalisten feiern lassen“

Wien (OTS) - „Die Forderung der SPÖ-Abgeordneten Schatz, wonach Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Türkisch lernen sollen, um die Umtriebe der rechtsextremen türkischen ‚Grauen Wölfe‘ besser überwachen zu können, zeigt einmal mehr welch Geistes Kinder in der SPÖ tätig sind. Wenn die SPÖ jetzt österreichischen Beamten Türkisch-Sprachkurse oktroyieren will, dann ist das eine Provokation der Sonderklasse“, so der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

Tatsache sei, dass die SPÖ insbesondere in Wien türkisch-nationalistische und islamistische Vereine nicht nur hofiere, sondern mit Millionen an finanziellen Förderungen bediene. „Selbst SPÖ-Obmann Kern hat sich bereits als Fan dieser Vereine geoutet, in dem er sich einen Tag vor der letzten Nationalratswahl von den islamistischen Milli Görüs Vertretern quasi als ‚Muslim-Bruder‘ feiern hat lassen. Die SPÖ soll jetzt aufhören, Krokodilstränen zu vergießen. Die Geister, die sie rief, wird sie nun nicht mehr los“, so Gudenus.

Was sich in Wien an türkisch-nationalistischen Parallelgesellschaften abspiele, habe die SPÖ mit ihrer Politik verursacht und damit auch zur Gänze zu verantworten. „Dass jetzt Beamte für diese Politik mit Türkisch-Sprachkursen für diese Verfehlungen der Genossen büßen müssen, werden wir keinesfalls akzeptieren“, bekräftigte der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at