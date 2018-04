Politische Gesten und Zeichen in Moscheegemeinden unerwünscht

Wien (OTS/IGGiÖ) - Die Islamische Glaubensgemeinschaft nahm bereits klar zu dem so genannten „Wolfsgruß“ Stellung, der vor allem in Verbindung mit einer als nationalistisch eingeordneten Gruppierung in der Türkei in Verbindung gebracht wird. Als einige Monate nach der Neuwahl in der IGGÖ dieser Gruß in Bezug auf die Türkische Föderation thematisiert wurde, erfolgte umgehend ein Gespräch durch Präsident Olgun mit sämtlichen Funktionären der IGGÖ, sowie den Verantwortlichen um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Es wurde klar gestellt, dass politische Symbole und Inhalte vor allem aus dem Ausland in Moscheegemeinden zu unterlassen sind. Bei dieser Gelegenheit möchten wir betonen, dass wir als IGGÖ mit größter Sorgfalt und Entschiedenheit, weitere Maßnahmen setzen werden, um politische Symbole und Inhalte aus Moscheegemeinden fern zu halten. Besonders im Umgang mit Kindern ist es uns das höchste Anliegen, einen pädagogisch sensiblen Umgang zu fordern, zu fördern und durchzusetzen. Es ist uns ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und unsere verfassungsrechtliche Aufgabe, Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen. Kinder sollen befähigt werden, Verantwortung an sozialen, religiösen und moralischen Werten in Österreich mit Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und Umwelt zu übernehmen.

Wir bitten alle Beteiligten diesbezüglich um Kooperation und um einen konstruktiven Diskurs abseits von Stigmatisierung oder Polarisierung. Hinsichtlich dessen erwartet sich die IGGÖ daher eine klare und unmissverständliche Klarstellung von der Türkischen Föderation in Österreich.

