Halbiertes monokristallines PERC-Modul von LONGi Solar durchbricht die 360-W-Grenze und setzt einen neuen Weltrekord

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar gab bekannt, dass sein halbiertes 120-zelliges monokristallines PERC-Modul, wie vom TÜV-SÜD zertifiziert, die 360-W-Grenze überschritten hat. Damit wurde ein neuer Weltrekord für das leistungsstärkste 120-zellige monokristalline PERC-Modul aufgestellt und der Weltrekord für das 60-zellige monokristalline PERC-Modul von LONGi in Bezug auf Leistung und Umwandlungseffizienz vervollständigt.

Mit dem alleinigen Fokus auf die PERC-Technologie ist es LONGi gelungen, die Stromgestehungskosten (LCOE, Levelized Cost of Electricity) signifikant zu senken und damit die Netzparität zu verbessern und die technologische Messlatte im Bereich der Fotovoltaik höher zu legen. PERC hat sich vor allem bei den "Top-Runner"-Projekten in China zu einem Technologie-Schwerpunkt entwickelt. Experten gehen davon aus, dass PERC bis 2020 65 GW an Kapazität und etwa 40 % der Lieferungen ausmachen wird.

Dr. Jun Lv, Vizepräsident von LONGi Solar, erläuterte: "Das 120-zellige halbierte monokristalline PERC-Modul von LONGi Solar verwendet unsere führende PERC-Technologie. Der durchschnittliche Zellwirkungsgrad erreichte 22 %; der Abbau im ersten Jahr beträgt weniger als 2 % und stabilisiert sich bei weniger als 0,55 % pro Jahr. PERC erhöht nachweislich die Leistung der Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen und verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hot-Spots."

LONGi beschleunigt die Modernisierung seiner Fertigungslinie für Solarzellen und geht davon aus, dass die Umstellung auf PERC noch in diesem Jahr abgeschlossen sein wird. Gleichzeitig werden durch die strategische Zusammenarbeit 8 GW Lieferkapazität von PERC-Zellen zur Verfügung stehen, um die Marktnachfrage nach hocheffizienten Produkten vollständig zu befriedigen. Das Unternehmen hat vor, seine monokristallinen Weltrekord-Produkte sukzessive in die Massenproduktion überzuführen.

LONGi ist stolz darauf, ein technologieorientierter Fotovoltaik-Hersteller von Weltruf zu sein und setzt auf Innovationen durch intensive F&E-Investitionen in der gesamten monokristallinen Industriekette. Die F&E-Ausgaben erreichten in den letzten 5 Jahren 2,38 Milliarden RMB (380 Millionen USD), davon allein 1,108 Milliarden RMB (175,9 Millionen USD) im Jahr 2017. Die Branche hat LONGi als den Hersteller mit den weltweit höchsten Investitionen in F&E im Bereich Fotovoltaik wahrgenommen und gewürdigt.

Li Wenxue, Präsident von LONGi Solar, ergänzte: "LONGi hat eine gute Balance zwischen großer Leistung und hohem Wirkungsgrad erreicht, indem es sich auf beide Bereiche konzentriert und die Führung in diesen Bereichen übernommen hat. Als Impulsgeber und Vorreiter für hocheffiziente und qualitativ hochwertige Produkte bringen unsere PERC-Module den Kunden einen größeren Mehrwert und Kapitalrendite, erzeugen größere Mengen an sauberem Strom und fördern effektiv die Netzparität und die nachhaltige Entwicklung von sauberer Energie weltweit".

