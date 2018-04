„Unterwegs in Österreich“ am 26. April aus Markt Neuhodis und Oberwart

Schwerpunktthema „Amadeus 2018 – die Zukunft des Austropop“

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Martin Ganster begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 26. April 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Markt Neuhodis. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Amadeus 2018 – die Zukunft des Austropop“. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Oberwart.

Donnerstag, 26. April: Schwerpunktthema: „Amadeus 2018 – die Zukunft des Austropop“

„Guten Morgen Österreich“ aus Markt Neuhodis

Am 26. April werden zum 18. Mai die „Amadeus Austrian Music Awards“ (ab 21.55 Uhr live-zeitversetzt in ORF eins) vergeben. Auch heuer sind wieder zahlreiche österreichische Musikerinnen und Musiker für den begehrten Musikpreis nominiert. Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ ist Garish, eine burgenländische Band, die bereits mehrfach für den „Amadeus“ nominiert war.

„Daheim in Österreich“ aus Oberwart

Andrea Eckert ist Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Intendantin. Demnächst steht sie gemeinsam mit dem Musiker Martin Walch für „Die Geschichte vom Soldaten“ auf der Bühne der Friedensburg Schlaining – dort startet Anfang Mai das Festival Klangfrühling. Worum es sich in dem Stück handelt, erzählen Andrea Eckert und Martin Walch in „Daheim in Österreich“.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at