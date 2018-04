capital300 beruft Tilo Bonow in Investmentkomitee

capital300 beruft Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO, in den Beirat und baut damit sein globales Netzwerk weiter aus.

capital300 ist europäischer Partner der bedeutendsten US Venture Capital Funds wie u.a. Accel, Sequoia, Mayfield, DFJ und Greylock Partners. Durch die vertrauensvollen Partnerschaften ermöglicht capital300 wachstumsstarken Startups aus Europa den Zugang zu Top-VCs, um schneller zu internationalen Marktführern heranzuwachsen zu können.

"Tilo Bonow ist einer der profiliertesten Köpfe der Digitalindustrie in Europa. Er ist als Brückenbauer weit über Europa hinaus bekannt und verfügt mit seinen erstklassigen Netzwerken über Zugänge, die unseren Unternehmern entscheidende Weichenstellungen ermöglichen werden", so Roman Scharf.

"Mit Tilo Bonow konnten wir Europas profiliertesten Kommunikationsexperten für Technologieunternehmen für uns gewinnen. Er ist sowohl in der Konzern- als auch Startup-Welt angesehener Botschafter und liefert Zündstoff für unternehmerische Erfolgsgeschichten", erläutert Peter Lasinger.

Tilo Bonow über seine Berufung: "Ich möchte mehr europäische Tech-Unternehmen an der Weltspitze sehen. Mit dem Start von capital300 und dem einzigartigen Ansatz der globalen VC-Partnerschaften ist hier ein elementarer Grundstein gelegt. Startup-Unternehmern aktive Wachstumsunterstützung zu geben ist eine Leidenschaft und ich bin begeistert vom Zuspruch der Community und der breiten Unterstützung der vielen herausragenden Investoren."

Bereits im Komitee sind Persönlichkeiten wie Hermann Hauser (Co-Founder ARM & Amadeus Capital), Sok-Kheng Taing (Co-Founderin DynaTrace), Peter Gintenreiter (Head of Finance, Sparkasse OÖ) und Daniel Haider (Head of Private Equity and Venture Capital, Raiffeisenlandesbank OÖ).

Über capital300

capital300 (www.capital300.com) ist der österreichische Venture Capital Fonds zur Finanzierung der Internationalisierung wachstumsstarker Unternehmen. Er setzt nach den ersten Frühphaseninvestments durch Business Angels und Seed-Finanzierern an und hat das Ziel, gemeinsam mit globalen Top-VCs Kapital, Netzwerk und Know-how zur internationalen Expansion bereitzustellen. capital300 wurde mit intensiver Unterstützung durch startup300 von Roman Scharf und Dr. Peter Lasinger gegründet und im Mai 2017 bei der FMA als EuVECA Fonds registriert.

