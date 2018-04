Leopoldstadt: Comedy-Show „Sex“ im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr stellt sich das originelle Komödianten-Ensemble „Cabaret Snitzel“ im „Circus- & Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) ein und zeigt diesmal eine neu kreierte Produktion mit dem markanten Titel „Sex“. Lächelnd beschreiben die Akteure ihr buntes Programm: „Neben einzigartigen artistischen, komisch clownesken und magischen Meisterwerken erwartet Sie natürlich auch Anzügliches und politisch Unkorrektes“. Am Donnerstag, 26. April, und am Freitag, 27. April, beginnt jeweils um 19.30 Uhr im Museum am Ilgplatz 7 die jüngste Comedy-Show der „Snitzel“-Schar. Der Eintritt kostet 15 Euro. Auskunft: Telefon 0676/406 88 68.

Die „Snitzel“-Humoristen richten die herzliche Einladung an die Zuseherinnen und Zuseher: „Tauchen Sie ein in eine Welt, in der alles erlaubt ist! ...Hauptsache es macht Spaß!“. Museumsleiter Robert Kaldy-Karo organisiert die Auführungen in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“). Das durch ehrenamtliche Zirkus- und Show-Historiker betreute „Circus- und Clownmuseum Wien“ wird seitens der „Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt. Mehr Informationen zu dem Museum (Öffnungsstunden, Exponate, Veranstaltungen, Geschichte, etc.) sind via E-Mail zu erfragen: info @ circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Comedy-Truppe „Cabaret Snitzel“:

https://snitzel.jimdo.com/

Circus- & Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at/

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk