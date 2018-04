„Amadeus Award 2018“ mit Conchita live-zeitversetzt in ORF eins

Am 26. April ab 21.55 Uhr mit Wanda, Pizzera & Jaus, Ina Regen u.v.m.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 26. April 2018, ist es soweit – dann steht fest, wer eine der begehrten Trophäen bei den diesjährigen „Amadeus Austrian Music Awards“ entgegennehmen darf. Die wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Musikszene werden im Rahmen der großen Gala im Wiener Volkstheater verliehen. Durch die Show mit zahlreichen heimischen Musikstars führt heuer erstmals Conchita, die mit einer neuen, ganz besonderen Version des Falco-Hits „Rock me Amadeus“ den Abend musikalisch eröffnet. ORF eins überträgt den „Amadeus Award 2018“ live-zeitversetzt um 21.55 Uhr, Regie führt Lukas Dudzik. Neben den Gewinnern und Gewinnerinnen der einzelnen Kategorien werden zahlreiche hochkarätige heimische Live-Acts den Abend musikalisch gestalten – das Who is Who der österreichischen Musikszene wird im Showprogramm zu sehen sein: So werden Wanda, Pizzera & Jaus, Farewell Dear Ghost, Ina Regen, Tagtraeumer und Melissa Naschenweng ihre Hits zum Besten geben. Außerdem performen Simon Lewis, Marija, Onk Lou sowie Ariana von Poptracker erstmals ein Medley und Yasmo wird als Botschafterin der Musik für einen Überraschungsmoment sorgen.

„Amadeus Award 2018“ im Hitradio Ö3 und Radio FM4

Auch Hitradio Ö3 und Radio FM4 sind wieder mit an Bord und präsentieren mit dem „Song des Jahres“ (Ö3) und dem „FM4 Award“ zwei der insgesamt 14 Kategorien. Am Tag der Amadeus-Preisverleihung wird die Ö3-„Musikshow“ zur Einstimmung live aus dem Wiener Volkstheater gesendet. Ö3-Moderator Benny Hörtnagl wird von 13.00 bis 16.00 Uhr über die letzten Proben berichten, Live-Gäste in seiner Sendung begrüßen und Interviews mit den Nominierten und den Stars des Abends führen. Am Freitag, dem 27. April, berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer im Ö3-„Wecker“ (5.00 Uhr) über die Amadeus-Gewinner/innen und die Highlights des Abends.

FM4 wirft in den Tagen vor der Amadeus-Gala einen Blick auf die verschiedenen Kategorien und die dafür nominierten Acts. Am Tag der Verleihung ist FM4 von 19.00 bis 23.00 Uhr live am Ort des Geschehens im Wiener Volkstheater bei den „Amadeus Austrian Music Awards“ und berichtet von der Verleihung und vom roten Teppich. Eva Deutsch moderiert die Sendung aus dem FM4-Studio. Einen Rückblick auf die Amadeus-Gala gibt es dann am Freitag, dem 27. April, in der FM4-„Morning Show“ (6.00 Uhr) sowie in den FM4-Social-Media-Kanälen. Ö1 bringt am 27. April einen Nachbericht zum Event.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at