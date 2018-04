FIA Formel E: DS VIRGIN RACING WILL IN PARIS HEIMSIEG EINFAHREN

Elektrisch Rennfahren ist angesagt: DS Virgin Racing kämpft am Samstag, 28.4., in Paris weiter um den Titel in der Fahrer- und Teamwertung. außerdem: Innovationsgipfel zur Klimaerwärmung.

Wien (OTS) - Die FIA Formel E-Meister-schaft ist für das achte Rennen der aktuellen Saison am Samstag, 28. April, in Paris zu Gast. Dabei fährt DS Virgin Racing um den Titel in der Fahrer- und Teamwertung.

Der Rennstall veranstaltet an dem Wochenende außerdem einen Innovationsgipfel zum Thema Klimaerwärmung. Sir Richard Branson, Gründer von Virgin, wird als Ehrengast erwartet.

ORF SPORT+ überträgt am Samstag, 28. April, ab 15:30 live aus Paris.

Nach einem glanzvollen Sieg in den Straßen von Rom strebt DS Virgin Racing einen weiteren Erfolg in Paris an, der Heimatstadt von DS Automobiles. Mit seinem zweiten Sieg in der aktuellen Saison hat Sam Bird den Abstand zum Erstplatzierten verringert. Der britische Fahrer startet bei dem achten von zwölf Läufen der FIA Formel E-Saison 2017/2018 mit lediglich 18 Punkten Rückstand auf den Führenden. Auch DS Virgin Racing liegt in der Teamwertung auf Position zwei.

Die 1,93 Kilometer lange Strecke um das legendäre „Hôtel des Invalides“ bietet eine einzigartige Kulisse mit dem Eiffelturm als Höhepunkt. Die Streckenführung im Herzen der Hauptstadt Frankreichs kombiniert enge Kurven, schnelle Geraden und attraktive Überholabschnitte. Die Spitzengeschwindigkeit wird mehr als 200 km/h betragen.

Sir Richard Branson wird den Rennstall vor Ort unterstützen. Der Gründer von Virgin gehört zu den Rednern des Innovationsgipfels zum Thema Klimaerwärmung, der von DS Virgin Racing im Vorfeld des Rennens veranstaltet wird. Dort werden Markenentscheider darüber sprechen, welche Maßnahmen sie gegen die Klimaerwärmung und zugunsten grüner Energie treffen können. Die Veranstaltung wird am 28. April 2018, von 10 bis 12 Uhr, live auf der Facebook-Seite von DS Virgin Racing übertragen.

Sam Bird: „Es ist für uns sehr motivierend, mit einem Sieg im Rücken nach Paris zu fahren. Das gesamte Team freut sich darauf, an den Start zu gehen. Es erwartet uns eine schwierige Rennstrecke, aber unser Monocoque ist schnell und zuverlässig. Wenn alles gut läuft, werden wir erneut ein gutes Ergebnis erzielen.“

Alex Lynn: „Im letzten Rennen ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Jedoch bin ich jetzt bereit und gespannt auf Paris. Denn auch diese Rennstrecke ist Neuland für mich. Ich habe mich am Rennsimulator gut vorbereitet. Wir werden kämpfen, um wertvolle Punkte einzusammeln.“

Alex Tai, Teamchef von DS Virgin Racing: „Paris verspricht, ein besonderes Erlebnis für das Team zu werden – auf wie abseits der Rennstecke. Es ist das Heimrennen für DS Automobiles. Zudem freuen wir uns über die Teilnahme von Sir Richard Branson an unserem Innovationsgipfel. Weitere bedeutende Ereignisse werden am Rande des ePrix in Paris stattfinden… Nach dem Sieg in Rom ist unser gesamtes Team sehr motiviert. Wir wollen auf unserem Erfolg aufbauen und weiter um den ersten Platz kämpfen.“

Xavier Mestelan Pinon, Direktor DS Performance: „Dem Team liegt es besonders am Herzen, unsere Expertise und Technologien am Geburtsort der Marke DS zu präsentieren. DS Performance hat ein äußerst wettbewerbsfähiges Monocoque entwickelt, mit dem wir in Rom den Sieg erobern konnten. Auch wenn ein Heimrennen für uns von besonderer Bedeutung ist, gehen wir genauso entschlossen und konsequent wie bei den anderen Rennen an den Start. Mit unserem DSV-03 kämpfen wir um den ersten Platz in der Fahrer- und Teamwertung.“

Elektrifizierung bei DS Automobiles

Das Engagement von DS Performance in der FIA Formel E-Meisterschaft beschleunigt die Elektrifizierung des Modellangebots von DS Automobiles. Der Plug-In-Hybrid DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 wird 2019 auf dem österreichischen Markt eingeführt. Zudem wird jedes Modell in Zukunft als Hybridvariante oder als rein elektrisch angetriebene Version angeboten. Zum ePrix in Paris verspricht die französische Premiummarke eine weitere Neuigkeit.

Yves Bonnefont, CEO DS Automobiles: „Uns erwartet ein spannendes Wochenende, denn DS Virgin Racing hat beim Heimrennen in Paris bisher stets einen Podiumsplatz erobert. Das Engagement von DS Automobiles in der FIA Formel E-Meisterschaft bekräftigt unseren Willen, auf allen Gebieten Vorreiter zu sein. Unser Ziel ist es, auch zukünftig Modelle mit dem gewissen ‚Spirit of Avant-Garde' zu entwickeln. Zu diesem Anlass werden wir den DS X-TENSE, unsere Vision des automobilen Luxus im Jahr 2035, präsentieren.“

Mehr über DS Virgin Racing erfahren Sie unter http://map.ds-virginracing.com/

FIA Formel E-Meisterschaft 2017-2018 – Paris – Programm

Samstag, 28. April 2018

Freies Training 1 08.00 - 08.45 Uhr

Freies Training 2 10.30 - 11.00 Uhr

Qualifying 12.00 - 12.36 Uhr

Super Pole 12.45 - 13.00 Uhr

Rennen (49 Runden) 16.00 Uhr



