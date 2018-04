Wien-Landstraße: Mehrfache Schussabgabe mit Schreckschusspistole

Wien (OTS) - Am 24. April 2018 gegen 14:14 Uhr wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße in die Erdbergstraße gerufen, da ein 21-jähriger Mann aus einem Fenster auf das gegenüberliegende Gebäude geschossen haben soll. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Tatverdächtige mehrere Schüsse in Richtung des gegenüberliegenden Innenhofs, indem sich ein Kindergarten befindet, abgab. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bis auf die Zeugin keine Personen im Innenhof. Die Polizisten konnten den 21-Jährigen in einer Wohnung anhalten und eine Gasdruckdruckpistole sicherstellen. Der Mann gab in der Vernehmung an, dass er keine Schüsse abgeben hätte, wenn Personen im Innenhof gewesen wären. Der 21-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

