Wien-Floridsdorf: Erfolgreiche Zielfahndung durch das Landeskriminalamt Wien

Wien (OTS) - Am 25. April 2018 gegen 06:30 Uhr konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien (Assistenzbereich Fahndung) im Bereich der Ostmarkgasse eine 38-Jährige festnehmen. Die Frau wurde wegen des Verdachts des Betrugs aus dem Jahr 2008 gesucht. Die Tatverdächtige soll dabei einen Schaden in der Höhe von € 18.000,- verursacht haben. Die 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

