Wien-Ottakring: Polizisten finden 21 Baggies bei Personenkontrolle

Wien (OTS) - Am 24. April 2018 gegen 11:15 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse einen 20-jährigen Mann im Bereich des Brunnenmarktes kontrollieren, der sich zuvor auffällig verhalten hatte. Bei einer Personenkontrolle gelang es den Polizisten 21 Baggies, vermutlich mit Marihuana, sicherzustellen. Zusätzlich konnten die Beamten ein Organmandat in der Höhe von €100 einheben, da sich der 21-Jährige außerhalb seiner Gebietsbeschränkung befand. Der Tatverdächtige wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Er selbst gab an, dass er das Marihuana für den Eigengebrauch bei sich gehabt hätte.

