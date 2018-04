Wien-Alsergrund: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wien (OTS) - Ein 53-jähriger Lenker fuhr mit seinem Pkw am 24. April 2018 gegen 18:45 Uhr auf der Schwarzspanierstraße in Fahrtrichtung Berggasse. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte das Fahrzeug kurz nach der Kreuzung mit der Währinger Straße mit einer Hausmauer. Durch den Aufprall wurden der 53-jährige Lenker und der 40-jährige Beifahrer verletzt. Die beiden Personen wurden vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Der 53-Jährige wurde in ein Spital gebracht und mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen. Der 40-Jährige konnte in häusliche Pflege entlassen werden.

