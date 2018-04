NÖ Gartenbau: Erd2-Tom2 ist Gemüsepflanze des Jahres 2018

Damit können sowohl Erdäpfel als auch Tomaten geerntet werden

Wien (OTS) - Heuer geht es in heimischen Gärten galaktisch zur Sache. All jene, die es platzsparend und ausgefallen mögen, liegen mit der diesjährigen Gemüsepflanze des Jahres goldrichtig. So können sich Hobbygärtner - angelehnt an den Film "Krieg der Sterne" - eine Pflanze nach Hause holen, die den Anschein erweckt, von einem anderen Planeten zu kommen. Denn gleich zwei Gemüsesorten lassen sich mit dieser Züchtung ernten. An der Oberfläche wachsen Tomaten und in der Erde kann man sich auf eine prachtvolle Erdäpfelernte freuen. "Unsere Gärtnerinnen und Gärtner lassen sich jedes Jahr etwas ganz Besonderes für Hobbygärtner, und alle die es werden wollen, einfallen. Mit der diesjährigen Gemüsepflanze des Jahres haben sie einmal mehr gezeigt, wie innovativ und kreativ sie arbeiten. Und das ohne Gentechnik, sondern nach dem Prinzip der Veredelung", erklärt Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich-Vizepräsident Otto Auer und zieht vor der Initiative "Gemüsepflanze des Jahres" den sprichwörtlichen Hut. "Es ist eine tolle Chance, die Menschen auf die unbegrenzten Möglichkeiten aufmerksam zu machen, die unsere Gärtnereibetriebe bieten. Von klassischen Pflanzen bis hin zu kreativen Lösungen wird alles geboten. Ein Grund mehr, warum sich der Weg in eine echte Gärtnerei lohnt, anstatt auf Billig-Anbieter zu setzen", so Auer.

Etwas, das auch Wolfgang Praskac, Obmann-Stellvertreter der NÖ Gärtnervereinigung, bestätigen kann. "Nicht nur die Produkte selbst sprechen für sich. Bei jedem Einkauf in unseren Gärtnereien gibt es die entsprechende Fachberatung für Pflege, Aufzucht und Ernte gratis dazu." Für Erd2-Tom2 heißt das: Die Pflanze ist frostempfindlich und sollte daher erst nach den letzten Spätfrosten ins Freie gesetzt werden. Sie eignet sich sowohl für große Kübel als auch für die Freilandpflanzung. Wichtig ist, dass die Veredelungsstelle über der Erde liegt und nicht vergraben wird. Damit die Kartoffeln in der Nähe der Bodenoberfläche nicht grün und ungenießbar werden, muss immer wieder Erde nachgefüllt werden. Weitere Tipps für die Gemüsepflanze des Jahres gibt es in Niederösterreichs Gärtnereien. Alle Betriebe, die Erd2-Tom2 führen, findet man auf www.gartenbau.or.at. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Kontakt bei Rückfragen zum Thema:

DI Gerhard Six, Tel: 05 0259 22404, E-Mail: gerhard.six @ lk-noe.at



Kontakt Pressestelle:

Mag. Eva Lechner, BA, Tel. 05 0259 29308, Mobil: 0664 60 259 29308,

E-Mail: eva.lechner @ lk-noe.at