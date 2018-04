LHStv. Schnabl: „Wir stellen die hohe Qualität von Lebensmitteln tagtäglich auf den strengen Prüfstand!“

2017 fanden 8.128 Revisionen in 5.807 Betrieben nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz in NÖ statt

St. Pölten (OTS) - In einer Pressekonferenz zog der für Konsumentenschutz verantwortlich zeichnende LHStv. Franz Schnabl stolze Bilanz über das Jahr 2017. Im Zuge der Lebensmittelkontrolle wurden 2017 8.128 Revisionen in 5.807 Betrieben durchgeführt. Von 4.837 Probenziehungen waren lediglich 13 als gesundheitsschädlich einzustufen. Die Mehrzahl an Beanstandungen wies Kennzeichnungsvergehen auf – irreführende Herkunftsbezeichnungen, etc. „Diese Zahlen sprechen einerseits für die hohe Anzahl an Kontrollen, wofür ich mich bei den MitarbeiterInnen der zuständigen Fachabteilung an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Andererseits natürlich für die hohe Qualität der Erzeugnisse im niederösterreichischen Lebensmittelhandel“, so LHStv. Franz Schnabl.

Die Lebensmittelaufsicht überwache die Sicherheit von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen auf allen Produktions-und Vertriebsstufen, erklärt DI Walter Mittendorfer die Arbeitsweise der MitarbeiterInnen der zuständigen Fachabteilung: „Dabei werden Eigenkontrollen des Herstellers überprüft und der hygienische Zustand der Räumlichkeiten, der Transportbehälter, der Ausrüstungen, der Verpackung sowie die Personalhygiene der Betriebe in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Nach einem festgelegten Probenplan werden jährlich Proben aus allen Warengruppen gezogen und untersucht.“

Im Hintergrund, vielfach unbeachtet von den Bürgern, werden von Lebensmittelinspektoren verschiedenste Nahrungsmittel und vielfach auch Trinkwasser überprüft. Dabei werde auch sichergestellt, dass die Qualität der Nahrungsmittel hoch bleibt. Überdies könne sich jeder Bürger bei einem berechtigten Verdacht bei Lebensmitteln unter der Nummer 02742/9005-12689 an die zuständige Behörde wenden, bzw. sich auf der Homepage des Landes NÖ unter

http://www.noe.gv.at/noe/Veterinaer/Lebensmittelkontrolle.html

Informationen holen.

Niederösterreich führte – neben den zahlreichen Schwerpunktüberprüfungen und 71 bundesweiten Aktionen – vier niederösterreichspezifische, landesweite Kontrollen durch. Diese betrafen die Abnahme eines ‚Fingerprints‘ zur Bestimmung der Herkunft von Marille und Spargel, durch die sogenannte Isotopenuntersuchung. Außerdem wurde ein besonderes Augenmerk auf ‚Oster‘-Waren, Olivenöl und die Überprüfung der Regeleinhaltung in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung.

„Niederösterreichs Betriebe erzeugen eine Vielzahl regionaler Lebensmittel von höchster Qualität. Die Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln unterliegen höchsten Qualitätsstandards und Hygienevorschriften und einem sehr strengen Lebensmittelgesetz. Die Kontrolltätigkeit wird mit möglichst hoher Frequenz verrichtet“, so Schnabl. Es sei von zentraler Bedeutung die Kontrollen möglichst engmaschig zu gestalten und gleichzeitig vorbeugende Beratungs- und Informationstätigkeiten zu forcieren, um die Gesundheit jedes und jeder NiederösterreicherIn zu gewährleisten und sich beim Einkauf von Lebensmitteln, Gegenständen des täglichen Gebrauchs wirklich sicher sein zu können gute Qualität zu erhalten.

Neben der Abwicklung des nationalen Kontrollplanes wollen LHStv. Schnabl und DI Mittendorfer 2018 zusätzlich Schwerpunkte im Bereich der Überprüfung der Erzeugnisse auf ihre Herkunftsangaben, die Handhabung der Vorschriften in der Gemeinschaftsversorgung, Lebensmittelbetrug und die Auslobung der Herkunft von Produkten, die auf Märkten veräußert werden, setzen. Schnabl abschließend: „Es ist mir ein besonderes Anliegen die Sicherheit an den Verkaufsregalen Niederösterreichs - durch die tagtägliche strenge Überprüfung der hohen Qualität unserer Lebensmittel - hoch zu halten.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro LHStv. Schnabl

Anton Feilinger

Pressesprecher

0699/13031166

anton.feilinger @ lhstv-schnabl.at