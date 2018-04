„Eco“ über neues Stahlwerk in Kapfenberg, die Suche nach Bitcoin-Millionen und Tricks der Billigflieger

Jobmotor Stahl: Neues Werk in Kapfenberg

Das erste neue Stahlwerk in Europa seit 40 Jahren entsteht im obersteirischen Kapfenberg – in einer alten Industrieregion, die seit Langem mit Jobverlusten und Abwanderung zu kämpfen hat. 350 Millionen Euro investiert die voestalpine in ihr Edelstahlwerk und sucht dafür vor allem hoch qualifiziertes Personal im IT-Bereich und in der Metallurgie. Das zu finden ist nicht einfach. Es braucht Wohnraum, Schulen und Kinderbetreuungsangebote, damit sich junge Familien wieder in der Region ansiedeln. Bericht: Sabina Riedl und Lisa Lind.

Suche nach Bitcoin-Millionen: Die Hintermänner des Optioment-Skandals

Rund 10.000 Anleger haben dem inzwischen verbotenen Bitcoin-Pyramidenspiel Optioment vertraut. Manche haben dabei ihr gesamtes Erspartes verloren. Jetzt kommt Bewegung in den Bitcoin-Krimi: Bei einer Razzia vergangene Woche im Kufsteiner Bitcoin-Unternehmen Cointed wurden Datenmaterial und Festplatten sichergestellt. Im Zentrum der Ermittlungen steht der ehemalige Geschäftsführer der Firma. „Eco“ zeigt noch nicht veröffentlichtes Exklusiv-Material zum Fall Optioment. Bericht: Hans Wu und Emanuel Liedl.

Tricks der Billigflieger: Wie Lauda und Co. ihr Geld verdienen

19.90 Euro – so billig wird das Fliegen. Am Freitag startet die ungarische Lowcost-Airline Wizz Air von Wien Schwechat aus. Im Juni nimmt Laudamotion mit Ryanair Flüge von fünf österreichischen Flughäfen auf. Die gute Nachricht: Fliegen wird billiger. Die schlechte: Wer bei der Buchung nicht aufpasst, zahlt drauf. Denn die neuen Billigflieger machen ihr Geld mit hohen Extrakosten – von der Sitzplatzreservierung übers Gepäck bis zu Snacks und Getränken. Bericht: Emanuel Liedl.

