Cesár Sampson, Barbara Tóth, Hardy Krüger Jr. und Ricarda Reinisch zu Gast in „Stöckl.“

Am 26. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 26. April 2018, um 23.05 Uhr in ORF 2 Österreichs ESC-Teilnehmer Cesár Sampson, Journalistin Barbara Tóth, Schauspieler Hardy Krüger Jr. und ORF-Moderatorin Ricarda Reinisch zu Gast bei Barbara Stöckl.

Am 8. Mai steht Cesár Sampson beim „Eurovision Song Contest“ in Lissabon auf der Bühne und hofft – live um 21.00 Uhr in ORF eins – auf den Einzug ins Finale. Dabei weiß der 34-jährige Linzer bereits, wie er mit dem Nervenkitzel umzugehen hat, stand der erfahrene Sänger doch schon zweimal als Backgroundsänger für Bulgarien auf der größten Bühne Europas. Wie bereitet sich der ausgebildete Fitness- und Pilatestrainer auf seinen großen Auftritt vor?

Die Autorin Barbara Tóth räumt in ihrem neuen Buch „Stiefmütter – Leben mit Bonuskindern“ mit Klischees über schaurige Stiefmütter auf. Die Journalistin mit tschechisch-ungarischen Wurzeln bekam vor vier Jahren zu ihren beiden Söhnen noch zwei Stiefkinder dazu. Wie schwer fiel es ihr selbst, sich in der Rolle der Stiefmutter wiederzufinden, und wo liegen die Herausforderungen moderner Patchworkfamilien?

Der Film- und Theaterschauspieler Hardy Krüger Jr. lebt ebenfalls das Familienmodell „Patchwork“. Erst kürzlich heiratete er zum dritten Mal und hat nun mit seiner Frau insgesamt sieben Kinder. So schön wie heute war sein Leben jedoch nicht immer. Vor sieben Jahren starb eines seiner Kinder an plötzlichem Kindstod. Nun veröffentlichte der gebürtige Schweizer seinen ersten Roman „Der leise Ruf des Schmetterlings“.

ORF-Moderatorin Ricarda Reinisch präsentierte Sendungen wie „Willkommen Österreich“ und die „Zeit im Bild“. In „Bewusst gesund“ gewährt sie seit 2010 jeden Samstag wertvolle Einblicke in Themen rund um Gesundheit und Medizin. Ende April verabschiedet sich die 63-jährige Hundenärrin in die Pension.

