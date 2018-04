TERMIN-AVISO: Empfang des 1. Güterzuges aus Chengdu/China am 27. April 2018 um 11.30 Uhr

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundesministerin Margarete Schramböck und dem Chinesischen Botschafter in Österreich, Li Xiaosi, nehmen ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä und die Vorstände der Rail Cargo Group am Freitag, den 27. April 2018, um 11.30 Uhr den ersten Güterzug aus Chengdu/China im Güterzentrum Wien Süd in Empfang.

MedienvertreterInnen sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Ein Shuttle-Bus zwischen dem Hauptbahnhof Wien (Ausgang Sonnwendgasse) und dem Veranstaltungsort steht zur Verfügung.

Abfahrt vom Hauptbahnhof zum Güterzentrum Wien Süd: 11.00 Uhr

Abfahrt vom Güterzentrum Wien Süd zum Hauptbahnhof: 13.00 Uhr



Wir ersuchen um Akkreditierung unter kommunikation @ railcargo.com . Bitte geben Sie bei der Akkreditierung bekannt, ob Sie unseren Shuttle in Anspruch nehmen möchten.

Datum: 27.04.2018, 11:30 - 13:30 Uhr

Ort: Güterzentrum Wien Süd, Zugang über Rosiwalgasse 91, 1100 Wien

Wien, Österreich

