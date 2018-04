Start zu SHIFT III

Wiener Kulturförderschiene SHIFT geht in die dritte Runde

Wien (OTS) - Noch mitten in der Realisierung vieler Projekte von SHIFT II freut sich Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny den Start der dritten Auflage der innovativen Kulturförderschiene bekanntgeben zu dürfen. „Alle Projektverantwortlichen haben sich die Einbindung verschiedenster Publikumsschichten zum Ziel gesetzt. Ein engagiertes wie couragiertes Vorhaben, das mit zahlreichen Veranstaltungen in den Bezirken auch umgesetzt wurde. Das macht SHIFT gesamtgesellschaftlich besonders relevant“, so Mailath.

Das Förderprogramm SHIFT der Basis.Kultur.Wien ist eine Maßnahme, das Spektrum des Wiener Kunst- und Kulturlebens zu erweitern. Gefördert werden Kunst und Kulturprojekte, die explizit dezentral Impulse setzen. Damit können Wiener Kunstschaffe abseits etablierter Institutionen „kulturelle Nahversorgung“ herstellen. Zusätzlich wird die Kulturarbeit von Initiativen auf Bezirksebene gestärkt. Der Fördertopf für 2019 ist erneut mit € 1,5 Mio. dotiert und wird nach Empfehlungen einer Fachjury vergeben (5 Projekte zu je € 100.000.-, 5 Projekte zu je € 50.000.-, 5 Projekte Kooperation mit etablierten Institutionen zu je € 50.000.-, 15 Projekte zur Förderung künstlerischer Arbeit zu je € 25.000.-).

Dazu Martin Margulies, Kultursprecher der Grünen: „Besonders erfreulich ist die Schwerpunktsetzung auf Wiens Außenbezirke, denn so werden Zugang und Vielfalt auch in jenen Teilen Wiens erhöht, die bislang weniger vom kulturellen Angebot profitieren konnten. Wir haben die Hoffnung, dass so auch in der dritten Auflage von SHIFT erfolgreiche, dezentrale Projekte wie die „Seestadt Saga“ (Schauspielhaus Wien), „Dirty Faust“ (Nesterval), oder F23 (Atzgersdorfer Sargfabrik) ermöglicht werden können, die alle im Rahmen von SHIFT II gefördert worden sind.“

Aufgrund der Erfahrungen zur vorangegangenen Einreichung SHIFT II werden folgende Adaptionen des Auswahlprozesses vorgenommen:

Optimierung der Onlineeinreichung, Intensivierung der Informationsveranstaltungen, Etablierung eines dreistufigen Verfahrens, das den Einreichenden die Möglichkeit zur verbesserten Präsentation ihrer Projekte gibt.

Die Jury zu SHIFT III besteht auf folgenden Personen: Doris Happl (Regisseurin & Dramaturgin), Gabriele Hegedüs (Schauspielerin & Kulturproduzentin), Thomas Heher (Festivalleiter & Journalist), Verena Kaspar-Eisert (Kunsthistorikerin & Kuratorin), Doris Zametzer (Kulturmanagerin & Soziologin).

SHIFT wird von der Basis.Kultur.Wien administriert und abgewickelt.

Zeitplan:

Ausschreibung : ab sofort

Einreichung bis: 15. Juli 2018, Ende 24:00 Uhr

Bekanntgabe der Projekte: 01. Nov. 2018

Projektzeitraum: 1. Jan. 2019 bis 30.Juni 2020

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alfred Strauch

Mediensprecher Stadtrat Kultur, Wissenschaft & Sport

Tel.: +43 1 4000 81169

alfred.strauch @ wien.gv.at



Mag. Katja Svejkovsky

katja.svejkovsky @ gruene.at

Kommunikation Grüner Klub Rathaus

+43-1-4000-81814