Neue Patchwork-Ausstellung im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) läuft von Donnerstag, 26. April, bis Donnerstag, 17. Mai, die Ausstellung „Patchwork, kleine Teile – große Wirkung“. Am Donnerstag, 26. April, fängt um 18.00 Uhr die frei zugängliche Vernissage an. Schöpferin der feinen Handarbeiten ist Veronika Mejvald, die laut eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren „vom Patchwork-Virus befallen“ ist. Zu bestaunen sind Kreationen in vielfältigen Techniken, von der „englischen Papiermethode“ bis zur Sparte „Crazy-Patchwork“. Das Museum ist am Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr, am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr und am Montag von 9.30 bis 11.30 Uhr offen. Der Zutritt ist frei, Spenden sind willkommen. Montag und Donnerstag: An Feiertagen bleibt das Museum geschlossen. Auskünfte: Telefon 4000/18 127 (Ehrenamtliche Museumsleiterin Doris Weis).

Gezeigt werden große und kleine Decken, Wandteppiche, Pölster und kleinere Teile, zum Beispiel „Lavendel-Säckchen“. Veronika Mejvald, Jahrgang 1948, hat schon zahlreiche „Patchwork“-Kurse absolviert und beherrscht mittlerweile alle gängigen Techniken und auch weniger gebräuchliche Stilrichtungen. Die Pensionärin präsentierte ihr Schaffen wiederholt in Ausstellungen, etwa im September 2015 im Bezirksmuseum Währing, und war auf vielerlei Kunsthandwerksmärkten mit hübschen Werken vertreten. Infos per E-Mail:

bm1180@bezirksmuseum.at.

Öffnungszeit am 28.4. und 29.4.: 14.00 bis 19.00 Uhr

Das Museum beteiligt sich an der Kunst-Aktion „artwalk 18“ und erweitert an zwei Tagen seine Öffnungsstunden: Am Samstag, 28. April, sowie am Sonntag, 29. April, ist eine Besichtigung der „Patchwork“-Schau jeweils im Zeitraum von 14.00 bis 19.00 Uhr möglich. Der Eintritt ist kostenlos. Die Gäste können Spenden geben. Eine detaillierte Beschreibung des Projekts „artwalk18“ ist im Internet nachlesbar: www.art18.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Währing:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk