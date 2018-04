Staatspreis Innovation 2019: Die Landesinnovationswettbewerbe starten

Innovativste Unternehmen der Bundesländer gesucht - Landesinnovationssieger werden ausgezeichnet und erfolgreichste Projekte zum Staatspreis Innovation 2019 entsandt

Wien (OTS) - Die Gala zum 38. Staatspreis Innovation bildete auch heuer im März den krönenden Abschluss der jährlichen landesweiten Suche nach Österreichs innovativsten Unternehmen. Für den Wettbewerb 2019 ist die Suche nach den innovativsten Unternehmen bereits im vollen Gange. „Durch die zunehmende Komplexität von Produkten und Dienstleistungen sowie den stetig steigenden globalen Wettbewerbsdruck sind Österreichs Betriebe geforderter denn je, innovativ zu sein. Die Landesinnovationswettbewerbe zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie Vorzeigeunternehmen aus allen Bundesländern diese Herausforderungen meistern. Als Förderbank des Bundes sehen wir es als unsere zentrale Aufgabe, den Innovationspush der österreichischen Wirtschaft zu unterstützen und diese Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten“, erklärt aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Suche nach Landesinnovationsieger in den Bundesländern

Der Staatspreis Innovation wird in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Über das Jahr verteilt finden in ganz Österreich die Landesinnovationswettbewerbe statt. Die Ausschreibungen für die Auszeichnungen der innovativsten Unternehmen in den Bundesländern starten nun bereits wieder. Als besondere Anerkennung werden die erfolgreichsten Projekte im Anschluss an die Verleihungen in den Bundesländern zum Staatspreis Innovation und den beiden Sonderpreisen ECONOVIUS und VERENA entsandt.

Zu allen Terminen und Fristen finden sich laufend aktualisierte Informationen auf der Homepage www.staatspreis.at. Ein erster Überblick:

Burgenland: Burgenländischer Innovationspreis

Start der Ausschreibung: 08. Juni 2018

Einsendeschluss: 30. September 2018

Preisverleihung: 13. November 2018

Kärnten: Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten

Start der Ausschreibung: 07. Juni 2018

Einsendeschluss: 06. September 2018

Preisverleihung: 29. November 2018

Niederösterreich: Niederösterreichischer Innovationspreis

Start der Ausschreibung: 05. März 2018

Einsendeschluss: 04. Mai 2018

Preisverleihung: Oktober 2018

Oberösterreich: Landespreis für Innovation

Start der Ausschreibung: Mitte März 2018

Einsendeschluss: 26. April 2018

Preisverleihung: 30. Oktober 2018

Salzburg: Salzburger Wirtschaftspreis

Der Salzburger Wirtschaftspreis wurde bereits am 10. April 2018 verliehen.

Steiermark: Fast Forward Award

Start der Ausschreibung: 03. April 2018

Einsendeschluss: 14. Mai 2018

Preisverleihung: 12. September 2018

Tirol: Tiroler Innovationspreis

Start der Ausschreibung: 02. Mai 2018

Einsendeschluss: 01. Juli 2018

Preisverleihung: 08. Oktober 2018

Vorarlberg: Innovationspreis des Landes Vorarlberg

In Vorarlberg wird 2018 kein Landesinnovationswettbewerb ausgetragen.

Wien: Mercur

Start der Ausschreibung: 02. Mai 2018

Einsendeschluss: 30. Juni 2018

Preisverleihung: 02. November 2018

Aus den erfolgreichsten Bundesländer-Projekten wählt die Staatspreis-Jury maximal sechs Nominierungen inkl. einem Siegerunternehmen aus, das bei der Galaveranstaltung des Staatspreis Innovation 2019 ausgezeichnet wird. Das Siegerunternehmen erhält die höchste Anerkennung und Auszeichnung für besonders innovative Leistungen. Die Bekanntgabe der Nominierten erfolgt Anfang 2019.

Im Rahmen der Staatspreis-Gala verleiht die Wirtschaftskammer Österreich den Sonderpreis ECONOVIUS an ein KMU, das sich durch besonders innovative Leistungen ausgezeichnet hat. Mit dem von VERBUND gestifteten Sonderpreis VERENA wird zudem ein Unternehmen ausgezeichnet, das gemeinsam mit einer Universität, Fachhochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung ein innovatives Projekt im Bereich Energie umgesetzt hat.

Abgewickelt und umgesetzt wird der Staatspreis Innovation im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws). Nähere Informationen zum Staatspreis Innovation, den Sonderpreisen ECONOVIUS und VERENA sowie alle Daten zu den Landesinnovationswettbewerben unter www.staatspreis.at.

