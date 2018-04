UNIQA Burgenland ist klarer Platzhirsch

Mit 29,5 Prozent Marktanteil Position weiter ausgebaut und gefestigt.

Wien (OTS) - Die UNIQA Landesdirektion Burgenland erreichte laut der offiziellen Verbandsstatistik des VVO im vergangenen Jahr ein vorläufiges verrechnetes Prämienvolumen von 164,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber 2017. Damit bleibt UNIQA Burgenland mit einem Marktanteil von 29,5 Prozent weiter die Nummer eins. Alfred Vlcek, UNIQA Landesdirektor Burgenland: „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern. Der Erfolg beruht auf unserem dichten Netz an Standorten und der hohen Qualität unserer Vermittler.“

In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete UNIQA Burgenland im vergangenen Jahr 84,3 Millionen Euro an Prämie. Das entspricht einem Prämienzuwachs in Höhe von 4,4 Prozent. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung, das im vergangenen Jahr 16,7 Millionen Euro erreichte, legte um 3,8 Prozent zu. Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung sanken um 4,9 Prozent auf 63,7 Millionen Euro. Vlcek: „Aufgrund des niedrigen Zinsumfelds können wir keine Zukunftsvorsorge und keinen Einmalerlag mehr anbieten. Wir haben die klassische Lebensversicherung aber auf völlig neue Beine gestellt und ab 2018 die fondsgebundene Lebensversicherung komplett neu aufgesetzt.“

158 Millionen Euro an Leistungen ausbezahlt

Das Jahr 2017 war stark geprägt von lokalen Unwettern. Unwetterschäden waren somit die häufigste Schadenursache bei burgenländischen Kunden. „Alleine aufgrund dieser Wetterkapriolen sind mehr als 10 Millionen Euro an Schäden bei Kunden im Burgenland zu verzeichnen gewesen. Unsere Mitarbeiter waren im Sommer oftmals am Wochenende für unsere Kunden unterwegs, um rasch und unbürokratisch vor Ort Hilfe zu leisten“, konstatiert Vlcek. „Wenn unsere Kunden nach Schäden Handwerker mit den Reparaturarbeiten beauftragen, kommt das der burgenländischen Wirtschaft zu Gute. Denn mehr als 80 Prozent aller Leistungen fließen so zurück in den Wirtschaftskreislauf.“



Trends und Ausblick 2018

Rund um das Thema Gesundheit will UNIQA Burgenland heuer wieder Schwerpunkte setzen. „Hier gibt es weiterhin ein großes Potential. Gesundheit ist und bleibt ein zentrales Thema. Wir unterstützen unsere Kunden mit sogenannten VitalCoaches, also Fitnesstrainern, bis hin zur Förderung von Gesundheit und Sport“, so Vlcek.

Am 27. Juni bittet UNIQA in Kooperation mit der Sportunion zum zweiten Mal das Trendsportfestival an. Schüler im Alter von 10 bis 19 Jahren können neue Sportarten kennen lernen und werden nachhaltig dafür begeistert. Gemeinsam mit der Sportunion wird mit dieser Veranstaltung ein zeitgemäßer Impuls für die Gesundheit unserer Jugend gesetzt.

Der neuer Gesundheitstruck, der UNIQA Health MobileCheck, kommt im heurigen Jahr auch im Burgenland zum Einsatz. Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung werden in den neuen mobilen Gesundheitsboxen Fitnesstests und Vorsorgechecks für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmenkunden angeboten.

Alfred Vlcek: „Im Bereich der betrieblichen Versicherung bieten wir unseren Kunden verstärkt die Cyber-Versicherung an. Immer häufiger werden Daten im Internet zu Betrugszwecken missbraucht. Das neue Versicherungsprodukt bietet die Möglichkeit persönliche Daten, wie zum Beispiel Kontodaten, laufend im Internet überwachen zu lassen. Im Fall eines Datenfundes wird der Kunde dann automatisch per Mail oder SMS informiert und bei der weiteren Vorgehensweise, z.B. bei der Datenlöschung, unterstützt. Das Produkt kann natürlich sowohl von Firmen- als auch von Privatkunden abgeschlossen werden.“



UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

