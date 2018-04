Fitnessclubkette Holmes Place eröffnet Outdoor Location

Wien/Klosterneuburg (OTS) - Um seinen Mitgliedern ein ganzjähriges Premiumangebot zu gewährleisten, hat sich die Fitnessclubkette Holmes Place zu einer einzigartigen Kooperation mit dem Sport- und Lifestyle-Resort Barracuda zusammen geschlossen. Das nur zehn Minuten von Wien entfernte Barracuda Resort hat 2017 in Klosterneuburg eröffnet und bietet eine neue Sport- und Erholungswelt. Holmes Place wird zukünftig, neben den bestehenden Standorten Hütteldorf, Vienna International Club, Börseplatz und Millenium City, durch die Partnerschaft mit Barracuda, über den Sommer, eine Outdoorlokation anbieten. Unter dem Namen „Holmes Place Outdoor at Barracuda Ressort Klosterneuburg“ bietet Holmes Place seinen Mitgliedern damit zusätzliche, umfassende Trainings- und Erholungsmöglichkeiten im Sommer.

Das Holmes Place Outdoor at Barracuda Ressort Klosterneuburg befindet sich auf einem 4.000 Quadratmetern großen Areal und umfasst vier Areas von Spa-, Beach- über Schwimm- und dem Fitnessbereich. Das Highlight stellt die 800 Meter lange Open-Water-Range, das Barracuda Reef, dar: Eine Schwimmstrecke mit Wettkampfcharateristik im freien Gewässer in einem Donau-Nebenarm bietet optimale Bedingungen für jedgliche Art von Schwimmtraining. Im Group Fitness bereich werden zukünftig im Sommer von Holmes Place Trainern geleitete Gruppentrainings angeboten. Zusätzlich haben die Mitglieder auch die Möglichkeit, den Individual Factory Bereich zu nutzen. Holmes Place kann mit der Partnerschaft, sein ganzheitliches Ziel, „die Balance zwischen allen Anforderungen des täglichen Lebens herzustellen“, bekräftigen:

Larissa Araujo, Geschäftsführerin von Holmes Place Austria, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation mit dem Barracuda Resort: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns exklusiv mit Barracuda Klosterneuburg zusammengeschlossen haben, um unseren Mitgliedern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Fitnessreise durch den schönen Wiener Sommer drinnen und draußen zu genießen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, hervorzuheben, dass Holmes Place mehr als nur Fitness ist und die Konzepte Premium-Lifestyle, Spaß & Familie und den sozialen Aspekt der Mitgliedschaft vereint. Der Sommer ist die beste Zeit, um einen gesunden Lebensstil zu genießen."

Kulinarische Highlights, Beachfeeling und Sportangebot an 180 Tagen im Jahr

Neben dem sportlichen Angebot werden den Holmes Place Mitgliedern am neuen Standort am Barracuda Beach frisch zubereitete regionale Köstlichkeiten zu chilligen Beats in gemütlicher Lounge Atmosphäre serviert. Die Sonnenliegen auf der Dachterrasse laden ein, den Alltag bei coolen Drinks und herrlichem Blick auf die Donau hinter sich zu lassen. Direkt an den Beach Club angeschlossen befindet sich die SPA- und Wellness-Area mit zwei finnischen Saunen und dem Allround-Fitnessbereich. Um das Gesamtangebot abzurunden, gibt es nur einige Meter entfernt einen Individual-Fitness-Bereich. Im angrenzenden Barracuda-Shop sind verschiedenste Produkte rund um den Schwimm- und Triathlonsport erhältlich.



Der Geschäftsführer des Barracuda Resorts Michael Müllner-Baatz und Projektleiter Philipp Kennedy freuen sich über die Kooperation mit dem renommierten internationalen Fintessunternehmen Holmes Place: „Mit der Partnerschaft haben wir zukünftig eine der größten Fitnessclubketten mit an Bord, können somit, durch ein erweitertes Angebot, unseren eigenen Mitgliedern einen tollen Mehrwert bieten und damit den Anspruch als hochwertiger Fitness & Wellnessanbieter Folge leisten.“



Rückfragen & Kontakt:

Barracuda Communication

Christoph Vetchy, BSc, M.A.

Tel.: +43 699 190 676 17

Email: christoph @ barracuda-resort.at