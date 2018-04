easystaff human & resources wächst durch weitere Übernahme: Neuer Standort in Salzburg

HR-Spezialisten übernehmen Mastnak & Hubbauer OG und treiben Expansion in Westösterreich voran.

Salzburg/Wien (OTS/LCG) - easystaff human & resources gibt die Übernahme der auf Verkaufsförderung spezialisierten Salzburger Promotionagentur Mastnak & Hubbauer bekannt. Unter dem Markennamen punckt.com hat sich das 2009 gegründete Unternehmen auf Sales Promotions, Messe- und Event-Personal sowie Marketingunterstützung für Unterhaltungselektronik spezialisiert. Zu den Kunden zählen namhafte Marken wie Nikon, Media Markt, Saturn, Jura, Universal Music und Universal Pictures, Pioneer, Carrera und WMF. easystaff human & resources wird den Salzburger Standort mit rund 50 Mitarbeitern übernehmen und damit seine Präsenz in Westösterreich verstärken. Über Kaufsumme und Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.



„Stefan Hubbauer und Christoph Mastnak haben punckt.com mit Leidenschaft und Professionalität aufgebaut und sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Das Unternehmen passt perfekt in das easystaff human & ressources-Portfolio, zumal wir eine große Schnittmenge im Kundenstamm haben. Durch die Übernahme gelingt uns mit einem Schlag ein starker Wachstumsschritt in Westösterreich, das wir von der neuen Niederlassung in Salzburg aus servicieren werden“ , kommentieren die easystaff human & ressources-Eigentümer Gerhard und Thomas Huber sowie Martin Zauder.

Über easystaff human & resources

Die 2001 gegründete easystaff mit Sitz in Wien spezialisiert sich auf Personal in den Bereichen POS-Promotion, below-the-line-Promotions, Hospitality, Gastronomie und Events. Für das Unternehmen sind österreichweit Mitarbeiter, genannt „easystaffer“, tätig, die in der hauseigenen Akademie optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Zudem bietet easystaff in der Division „HR Services“ die Überlassung und Vermittlung von kaufmännischem Personal sowie IT-Fachkräften, die nach modernen „state of the art“ Recruiting-Methoden erfolgen. In der Bewerberdatenbank befinden sich über 15.000 qualifizierte Kandidaten österreichweit. Weitere Informationen auf http://www.easystaff.at.

