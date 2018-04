Reminder: PK zu Task Force Mindestsicherung mit Frauenberger/Berlakovich/Stanzl

Wien (OTS) - Nach Berichten des Rechnungshofes zur Wiener Mindestsicherung wurde vor einem Jahr von Stadträtin Sandra Frauenberger eine Arbeitsgruppe (Task-Force) zur Reorganisation der Mindestsicherung in Wien eingesetzt. Die Task Force hat nun wie geplant nach einem Jahr ihre Arbeit abgeschlossen und wird die Ergebnisse dieser Reorganisation in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentieren. An der Pressekonferenz nehmen Stadträtin Sandra Frauenberger, der Leiter der Task Force, Peter Stanzl und die Leiterin der MA 40, Agnes Berlakovich, teil.

Zeit: 25. April 2018 um 11:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Feststiege 1; Steinsaal 1

