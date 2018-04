Impact ernennt neuen Geschäftsführer EMEA, um Wachstumspläne umzusetzen

London (ots/PRNewswire) - Florian Gramshammer, vormals Geschäftsführer von IgnitionOne, wird neuer Geschäftsführer EMEA

pactradius.com&si=4901315210641408&pi=a7c7a86d-8445-4eab-adf2-3f0c3c6 cef07), Anbieter einer nativ-integrierten Produktfamilie für Betrugsermittlung, Marketingattribution und -analyse sowie Aufbau und Optimierung von Performance-Partnerschaften, hat die Ernennung von Florian Gramshammer zum Geschäftsführer EMEA bekanntgegeben. Gramshammer war in leitender Funktion bei Unternehmen wie CJ Affiliate by Conversant, Gartner und zuletzt als Geschäftsführer von IgnitionOne tätig. Gramshammer ist Marketing- und Ad-Tech-Experte mit 17 Jahren Erfahrung und wird für die Bereiche Kommerz und Kundenservice verantwortlich sein. Darüber hinaus wird er Impacts Wachstumsplan für Europa nach der kürzlichen Umfirmierung zu Impact entwickeln und umsetzen.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/656461/Impact_Logo.jpg )

"Impact hat sein Volumen im Jahresvergleich mehr als verdoppelt, sein Team im VK vergrößert und sein Produktangebot unter anderem durch die strategische und native Akquisition von Forensiq and ClearSaleing erweitert", sagte David Yovanno, CEO von Impact. "Florian ist ein ausgewiesener Experte für Performance-Partnerschaften sowie Mar-Tech und Ad-Tech. Seine Erfolgsbilanz in der Führung von Vertriebs- und Kundenserviceteams in EMEA ist beeindruckend."

"Impact hat vor Kurzem sein Geschäftsmodell und seine Produktpalette einem konsequenten Rebranding unterzogen. Dies ist eine außerordentlich spannende Zeit, um einem Unternehmen beizutreten, dass eine starke Plattform besitzt und auf Wachstum setzt. Ich freue mich über meine zukünftige Arbeit im EMEA-Team und die Umsetzung der Wachstumspläne für das VK und EMEA", sagte Gramshammer.

Gramshammer wird im Impact-Büro in London arbeiten und ist Impact CEO David Yovanno unterstellt.

Informationen zu Impact:

Impact ist ein Unternehmen im Bereich Marketing-Technologie, das Markenwachstum durch Optimierung der bezahlten Marketing- und Medienausgaben unterstützt. Die Impact-Plattform wurde als Reaktion auf die Bedürfnisse von Marketern nach mehr Einfachheit, Transparenz, Performance und Vertrauen zur Wachstumssteigerung mithilfe von Marketing entwickelt. Die Plattform von Impact ist die erste native Integration führender Lösungen, die Anzeigenbetrug stoppt und sichere Entscheidungen ermöglicht durch Messung, Attribution und Mixoptimierung von Medien und Schaffung neuer Performance-Partnerschaften, auch mit Influencern und strategischen Partnern.

Impact wurde 2008 in Santa Barbara (Kalifornien) gegründet und hat inzwischen über 300 Angestellte und sieben Standorte in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Impact.com.

