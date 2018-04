Historischer Erfolg für Ottakringer Familiengruppe

Bier, Mineralwasser und Dienstleistungen bescheren rot-weiß-rotem Getränkeunternehmen Rekordergebnis von 16 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die Ottakringer Getränke AG, Österreichs einziges börsennotiertes Getränke­unternehmen, erhöhte im Geschäftsjahr 2017 das Ergebnis vor Steuern von 13,12 auf 16,01 Millionen Euro – und damit auf ein Rekordniveau.

„Schön, dass ich mich mit diesem historischen Ergebnis verabschieden kann“, sagt Vorstandsvorsitzender Sigi Menz, der mit Ende Juni als Miteigentümer in den Aufsichtsrat der Konzernmutter Ottakringer Getränke AG wechselt.

In Summe gelang es der Familiengruppe, ihren Gesamtverkauf um exakt 3 Prozent auf 351 Millionen Liter Getränke zu erhöhen.

Gestiegen sind beim rot-weiß-roten Familienunternehmen auch der Umsatz (von 209,14 auf 218,61 Mio. Euro), das Betriebsergebnis EBIT (von 11,85 auf 15,35 Mio. Euro) und die EBIT-Marge (von 5,7 auf 7,0 Prozent).

„Es war ein tolles Jahr“, resümiert Sigi Menz. „Es gelang uns, in allen drei Unternehmenssegmenten besser zu werden, als im Jahr zuvor, also sowohl bei Bier, als auch bei Mineralwasser sowie bei Handel- und Dienstleistungen.“ Der größte Anstieg konnte im Segment Bier erreicht werden – ein Verdienst der Ottakringer Brauerei. Strategisch wichtig im Bier-Segment ist auch, dass Sigi Menz im Vorjahr der Verkauf der ungarischen Brauerei Pécs gelang, dem langjährigen Sorgenkind der Unternehmensgruppe. (Zur Vergleichbarkeit der Geschäftsjahre sind in den ausgewiesenen Zahlen keine Werte der Brauerei Pécs enthalten. Die Belastungen aus deren Verkauf betrugen in Summe 3,7 Millionen Euro.)

Unter Menz‘ Führung schlossen sich zudem die beiden Service-Dienstleister der Unter­nehmens­gruppe zur Del Fabro & Kolarik GmbH zusammen, Öster­reichs nunmehr wichtigstem Getränkefachgroßhändler.

Menz: „Österreich hat nun ein durch und durch rot-weiß-rotes Familienunternehmen, das perfekt und höchst zukunftsfit aufgestellt ist.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro Sigi Menz

Tel: 01 49100-2216

sekretariat.menz @ ottakringerkonzern.com



Investor Relations:

Alexander Tesar

Tel: 01 49100-2253

alexander.tesar @ ottakringerkonzern.com