Bundesminister Faßmann gratuliert Eric Kandel zum Ehrendoktorat

Verdienste des Neurowissenschaftlers an MedUni gewürdigt

Wien (OTS) - Prof. Eric Kandel wurde heute von Rektor Markus Müller das Ehrendoktorat der Medizinischen Universität Wien verliehen. „Mit Eric Kandel wurde heute ein besonderer Mensch, ein herausragender Forscher, großer Humanist und Nobelpreisträger gewürdigt, dem die moderne Medizin sehr viel zu verdanken hat. Prof. Kandel hat sein Leben konsequent in den Dienst der Wissenschaft gestellt und sich einen Ruf als international anerkannter Forscher erarbeitet“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann anlässlich der heutigen Auszeichnung.

Es sei, so Faßmann, darüber hinaus keine Selbstverständlichkeit, dass Prof. Kandel nach allem Unrecht, das ihm in seiner Kindheit im Wien der 1930er Jahre widerfahren ist und zur Flucht der Familie mit Emigration in die USA geführt hat, diese Ehrung angenommen hat.

„Als Wissenschaftsminister gratuliere ich dem neuen Ehrendoktor Kandel aufrichtig zu dieser hohen Auszeichnung der MedUni Wien, die eine Anerkennung seiner großartigen Leistungen und Forschungsarbeiten darstellt“, so der Wissenschaftsminister abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at