AVISO: Traditionstag und Führungswechsel der ABC-Abwehr in Korneuburg

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 26. April 2018 lädt das Kommando ABC-Abwehr zum Traditionstag in die Dabsch-Kaserne in Korneuburg ein. Anlässlich des Festtages startet ab 12 Uhr eine Waffen- und Geräteschau. Die Soldaten des Kommandos sind für die Abwehr von atomar-, biologischen- und chemischen Kampfmitteln zuständig. Sie können Gefahrenstoffe detektieren, Personen und Gerät dekontaminieren und Menschen aus Gefahrenbereichen bergen. Experten der ABC-Abwehr waren zuletzt auch in den Medien vertreten und erklärten unter anderem die Auswirkungen der in Syrien eingesetzten Chemiewaffen.

Im Anschluss der Geräteschau findet im Rahmen eines Festaktes die Kommandoübergabe statt: Oberst Michael Schuster übergibt das Kommando über die ABC-Abwehr und ABC-Abwehrschule an Oberst des Generalstabsdienstes Jürgen Schlechter. Nach fast acht Jahren verlässt der Kommandant Michael Schuster die Dabsch-Kaserne in Korneuburg und tritt in den Ruhestand über.

Programm:

12.00 Uhr Waffen- und Geräteschau des Kommandos ABC-Abwehr und ABC-

Abwehrschule

12.30 – 13.30 Uhr Kommandoübergabe an Oberst Jürgen Schlechter

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Es besteht Foto- und Interviewmöglichkeit! Um Anmeldung unter presse@bmlv.gv.at oder +43 664 622 1005 wird gebeten.

Datum: 26.04.2018, 12.00 – 13.30 Uhr

Ort: Dabsch-Kaserne,

Platz der Eisenbahnpioniere 1, 2100 Korneuburg

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer