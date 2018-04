Ottakringer und Donauinselfest feiern Jubiläum: Inselbier 2018 wird eingebraut

Bereits zum 4. Mal serviert die international mehrfach ausgezeichnete Kreativbrauerei Brauwerk das streng limitierte Inselbier. Zum 35. Jubiläum setzt Ottakringer auf Wildhefe.

Wien (OTS/SPW) - Das streng limitierte Inselbier gehört zum Donauinselfest wie das geballte Festivalprogramm mit über 600 Stunden Programm der Extraklasse auf elf Bühnen und 18 Themeninseln für Groß und Klein. Als langjähriger Partner braut die Ottakringer Brauerei heuer bereits zum vierten Mal das eigens gebraute Inselbier ein, das von 22. bis 24. Juni 2018 beim 35-jährigen Jubiläums-Inselfest als bieriges Highlight neben dem beliebtesten Bier der Stadt, dem „Ottakringer Helles“, serviert wird. Gemeinsam mit SPÖ-Wien-Parteivorsitzendem Michael Ludwig, Ottakringer Getränke AG-Aufsichtsratsvorsitzender Christiane Wenckheim, Ottakringer Getränke AG-Vorstandsvorsitzendem Sigi Menz, Ottakringer Brauerei-Vorstand Matthias Ortner, Braumeister Silvan Leeb und Donauinselfest-Projektleiter Thomas Waldner wurde heute, Dienstag, Mittag das diesjährige Jubiläums-Inselbier 2018 verkostet.

„Ottakringer ist ein Vorzeigeunternehmen, das mit gutem Geschmack aus Wien weltweit punktet und ein enger Partner der Kulturszene ist. Die Aromen des Inselbieres zum 35-jährigen Jubiläum sind so vielfältig wie das Programm, das für jeden Geschmack etwas bietet“, kommentiert SPÖ-Wien-Parteivorsitzender Ludwig.

„In diesem Jahr verbinden Ottakringer und das Donauinselfest nicht nur die Freude am Genuss, der Kultur und einzigartigen Freizeitmomenten, sondern auch die 35-jährige Erfolgsgeschichte von Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt. Mit dem Inselbier 2018 können wir auf zwei Institutionen im Wiener Kulturleben anstoßen“, sagt Donauinselfest-Projektleiter Waldner.

Gaumenfreuden für BierliebhaberInnen auf dem Jubiläumsfest

Das Einbrauen ist der erste Schritt am Weg zum perfekten Inselbier: Danach dauert es rund vier Wochen, bis das Inselbier in der Brauerei mit ihrer über 180-jährigen Geschichte filtriert und abgefüllt werden kann. Insgesamt 1.000 Liter werden in der streng limitierten Jubiläums-Sonderedition abgefüllt.

„Urbanes Lebensgefühl, Vielfalt und Lebensfreude sind die enge Verbindung zwischen Ottakringer und der Wiener Kulturszene. Mit dem Inselbier runden wir kulturelle Höhepunkte geschmacklich um eine bierige Erfrischung ab“, so Ottakringer Brauerei-Vorstand Ortner.

Für die diesjährige Sonderabfüllung setzt das Ottakringer Brauwerk auf eine moderne Wildhefe, eine absolute Neuheit, die sich durch facettenreiche Aromen und vielfältige Geschmackswelten auszeichnet und für erfrischende Genussmomente bei Bierliebhaberinnen und -liebhabern sorgen wird.

„Der Brauprozess mit Wildhefe ist komplex und eine spannende Herausforderung. Das Ergebnis wird ein Bier sein, das so einzigartig wie das Donauinselfest ist und mit einem frischen Geschmack überrascht“, verrät Braumeister Silvan Leeb.

Über das Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die BesucherInnen erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.



Starten Sie Ihren digitalen Donauinselfest-Besuch auf http://www.donauinselfest.at, Facebook: https://www.facebook.com/Donauinselfest, Twitter: https://twitter.com/Inselfest, Instagram: https://www.instagram.com/inselfest, YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010 und Flickr: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest. Der perfekte Begleiter vor und während des Festivals ist die praktische Donauinselfest-App, die kostenlos im Google Play Store und Apple iTunes Store verfügbar ist.

Über Ottakringer

Seit über 180 Jahren braut die Ottakringer Brauerei im Herzen Wiens Biere von höchster Qualität. Rund 180 Mitarbeiter erwirtschaften bei einem jährlichen Bierabsatz von circa 541.000 Hektolitern einen Umsatz von rund 81 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von sechs Prozent am österreichischen Biermarkt. Zur Ottakringer Bierfamilie gehören 14 verschiede Sorten, darunter beliebte Klassiker wie das Ottakringer Helles, das Gold Fassl Spezial, das Wiener Original und das Wiener G´mischtes. Ottakringer ist die einzige Brauerei Österreichs, die städtischen Lifestyle mit ausgezeichneter Bierqualität verbindet und hat sich auch als kultige Event-Location etabliert. Weitere Informationen auf http://www.ottakringer.at.

+++ BILDMATERIAL +++

Bilder zur Meldung auf https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/sets/72157692889077002/

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung auf https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums zur Verfügung. Weiteres Informationsmaterial auf https://www.donauinselfest.at/presse. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ottakringer Brauerei AG

Kerstin Kalenda

Tel.: +43 1 49100-2218

kerstin.kalenda @ ottakringer.at



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

http://www.leisure.at/presse