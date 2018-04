Huobi stellt Penta während des Londoner Treffens in Europa vor

London (ots/PRNewswire) - Huobi, die nach täglichem Handelsvolumen zweitgrößte Börse für Kryptowährungen der Welt, hat ein offizielles Treffen in London am 17. April 2018 organisiert. Zu den Beteiligten der Veranstaltung gehörten Branchenexperten, Händler für Kryptowährungen, Vertreter des Elite Members-Programm von Huobi, verschiedene Medienunternehmen und ausgewählte Projekte.

Vom 42. Stockwerk des Leadenhall Building in der City von London, einem der höchsten Gebäude der Stadt, konnten Gäste die großartige Aussicht auf den Tower of London und die Themse genießen. Die große Höhe war eine passende Reminiszenz an den Höhenflug, den Huobi im Krypto-Bereich bereits erreichen konnte. Huobis Handelsplattform hat über 1 Milliarde USD Handelsvolumen in einem 24-Stunden-Zeitraum, der der Veranstaltung vorausging, abgewickelt und unterstützt Nutzer in mehr als 130 Ländern auf der ganzen Welt.

Mit einer Expertenrunde wurde die morgendliche Sitzung bei einer lebhaften Diskussion über neu entstehende Bestimmungen und die Zukunft von ICOs beschlossen. Einer der Podiumssprecher wies darauf hin, dass fast 50 % der ICO-Projekte gegenwärtig zu Preisen gehandelt werden, die unter ihren ursprünglichen Listings liegen. Während dies zum Teil den allgemeinen Abwärtstrend im Markt widerspiegeln könne, erläuterte der gleiche Podiumssprecher, dass regulatorische Maßnahmen von der SEC bald "smartes" institutionelles Geld in den Raum bringen werden. Dies werde weitere Preiskorrekturen bei Kryptowährungen hervorrufen und mehr Liquidität in Projekte mit einer solideren Technologie treiben sowie bessere Wachstumsaussichten für die reale Wirtschaft ankurbeln.

Huobi hat vier ausgewählte Projekte, und zwar Elastos, Penta, Linkeye und BitCapital Vendor, aufgefordert, sich bei dem Treffen zu präsentieren. David Ritter, CEO von Pentas, hielt einen der interessantesten Vorträge dieses Tages. Da sie besorgt darüber waren, dass viele Projekte im Krypto-Raum zentralisiert wurden, um Probleme der Skalierbarkeit zu lösen, haben David Ritter und sein Mitgründer Dr. Steve Melnikoff Penta als eine öffentliche Blockchain-Plattform lanciert, um Skalierbarkeit zu erreichen und gleichzeitig die Dezentralisierung zu bewahren. Herr Ritter stellte dem Publikum Dynamic Stake Consensus (DSC) vor, den einzigartigen Konsens-Algorithmus von Pentas, den er als "den demokratischsten und gerechtesten Konsens-Algorithmus im Blockchain-Bereich" bezeichnete. Um die Art von Problemen zu demonstrieren, die Blockchain-Technologie in der realen Welt meistern kann, berichtete Herr Ritter dem Publikum von einigen der erfolgreichen Projekte Pentas. Mobiltelefone im ganzen Raum nahmen Bilder von Pentas Blockchain Rice auf, einer Blockchain für Nahrungsmittelsicherheit, mit der Verbraucher einen QR-Code auf einer Reis-Packung scannen und dann den gesamten Lieferkettenprozess vom Reisfeld bis zum Verkaufspunkt sehen können. Bemerkenswert ist insbesondere, dass Penta seine PNT-Token noch nicht auf irgendeiner Börse gelistet hat, was bei einigen Teilnehmern aus dem Publikum die Frage aufwarf, ob Pentas Präsenz bei dem Treffen von Huobi möglicherweise als vielversprechendes Timing zu verstehen ist.

London ist eine bedeutende Station auf Huobis weltweiter Tour und eine Verbeugung vor der aktivsten Handelsszene Europas. Huobi arbeitet derzeit engagiert daran, in neue Märkte zu expandieren und mehr Investoren und Händler für seine Plattform zu gewinnen, während es die Plattform in den Mainstream bringen will. Händler, die nach ein paar schwierigen Monaten bei dem Treffen auf gute Nachrichten hofften, fanden optimistische Marktprognosen vor.

