GartenTech 2018 - Die Fachausstellung für Kommunalgeräte

Wien (OTS) - Auf Initiative der MA 48, in der Stadt Wien zuständig für den Einkauf von technischen Geräten und Fahrzeugen, findet heute wieder die GartenTech statt. Die Fachschau für Kommunalgeräte zur Betreuung und Pflege von Straßen, Grünflächen, Wäldern, Wiesen und Parks eingesetzt werden, geht wie jedes Jahr beim Ernst-Happel-Stadion über die Bühne.

Fokus auf elektrische Antriebe

Über 30 Aussteller präsentieren Top-Marken, eine große Vielfalt an Geräten und Fahrzeugen sowie Neuheiten und Angebote. Das Angebot an ausgestellten Fahrzeugen, Geräteträgern und sonstigen Geräten für die Straßen-und Grünraumpflege ist groß. Zu sehen gibt es Traktoren, Anhänger, Kehrmaschinen, Häcksler, Ausrüstung für Wald und Forst, Motorsägen, Kommunalgeräte, Hubsteiger, Winterdienstgeräte (Fräsen, Streuer, etc.), Reinigungsgeräte sowie Motormäher. Ein Schwerpunkt liegt heuer bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen und Kleingeräten. Beispielsweise wird eine E-Kehrmaschine ausgestellt uns eine Reihe von körpernah geführten, elektrisch betriebenen Geräten wie Motorsensen etc.

Da die Stadt Wien aufgrund ihrer vielfältigen Aufgaben viele kommunale Fahrzeuge und Geräte im Einsatz hat, ist es wichtig im Bereich der Kommunaltechnik am Laufenden zu bleiben: Allein die MA 49-Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb hat 8.650 Hektar Wald, 2.000 Hektar Ackerfläche und 60 Hektar Weingärten zu bewirtschaften – all diese Flächen befinden sich auf Wiener Stadtgebiet. Dazu kommen noch 32.900 Hektar in den Quellschutzgebieten außerhalb Wiens. Die MA 42-Wiener Stadtgärten betreut 992 Parkanlagen mit insgesamt rund 1.300 Hektar Fläche. Die MA 48-Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark ist wiederum für 2.800 Straßenkilometer und über 1.200 km Radwege in der Stadt zuständig, die sowohl im Winter geräumt und auch im Sommer gekehrt werden müssen. Hinzu kommt die nötige Infrastruktur für den Transport von rund einer Million Tonnen an Abfällen pro Jahr.

Die GartenTech bietet den FachbesucherInnen die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt bei den Herstellern zu deponieren. Somit können ökologische und gleichzeitig auch praktische Lösungen gemeinsam erarbeitet werden. Für viele Gemeinden ist die GartenTech daher seit Jahren zu einem Fixpunkt geworden.

Aussteller mit Herz spenden für karitative Zwecke

Die bei der GartenTech ausstellenden Firmen spenden traditionellerweise für einen guten Zweck. In den letzten 16 Jahren wurden knapp 273.000 Euro gespendet und beispielsweise für Menschen in Not, die Flüchtlingsbetreuung oder den Tierschutz verwendet. Im Namen der Aussteller konnte Umweltstadträtin Ulli Sima heute zusätzlich einen Scheck in der Höhe von jeweils 5.300 € an Alfred Dorfer für den Fonds für alleinerziehende Studierende, an Herbert Prohaska für das Projekt „mission possible“, einer betreuten Wohngemeinschaft für traumatisierte Mädchen, und an Willi Resetarits für das Integrationshaus übergeben.

