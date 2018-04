AVISO Pressegespräch: Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik

Wien (OTS) - Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) steht im Rahmen des strukturellen Wandels, aber auch in Hinblick auf die Neuverhandlung des EU-Budgets vor Herausforderungen. Das Europäische Parlament hat einen Bericht entworfen, in dem es seine Vision für die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik skizziert. Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments zum Bericht über die Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft, Herbert Dorfmann, lädt daher gemeinsam mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger zu einem Pressegespräch ein. Im Anschluss an das Pressegespräch findet eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ statt. Dazu möchten wir alle interessierten Journalistinnen und Journalisten einladen.

Teilnehmer:

Elisabeth Köstinger (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus)

Herbert Dorfmann (MEP)

Ort:

Haus der Europäischen Union, Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien.

Zeit:

Freitag, 27. April 2018, 12.00 Uhr

Um Eintreffen bis spätestens 11:45 Uhr wird ersucht.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung gebeten: huberta.heinzel @ europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

daniel.kosak @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at