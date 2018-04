NEOS Wien zu Mindestsicherung: Wohnsitzbindung berücksichtigen!

Beate Meinl-Reisinger: „Mindestsicherung soll Sprungbrett in den Arbeitsmarkt werden!“

Wien (OTS) - Grundsätzlich positiv sieht NEOS Wien Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger das Ansinnen der Bundesregierung, die Mindestsicherung zu vereinheitlichen. Im Sinne einer bestmöglichen Integration braucht es aber geeignete Maßnahmen: „Ich fordere die Bundesregierung auf, mit der Reform der Mindestsicherung eine Wohnsitzbindung für Flüchtlinge einzuführen. Und zwar vor allem aus integrationspolitischen Überlegungen. Während es in den westlichen Bundesländern wie etwa in Salzburg und Tirol einen Mangel an Arbeitskräften vor allem im Tourismus gibt, sind die Chancen beispielsweise in Wien ganz anders gelagert. Die Mindestsicherung soll aber auch dahingehend lenkend eingreifen, dass Betroffene schnell eine Aussicht auf Ausbildung oder einen geregelten Job haben. Das wäre ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Integration.“

