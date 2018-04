Wien: Insgesamt 5 Dealer bei Drogenschwerpunkt des LKA festgenommen

Wien (OTS) - Am 23.04.2018 fand in der Zeit von 12 bis 22 Uhr ein Suchtmittelschwerpunkt statt, an dem neben Beamten des Landeskriminalamts auch Polizisten der Stadtpolizeikommanden Fünfhaus, Ottakring und Döbling beteiligt waren. Im Zuge des Schwerpunkts wurden insgesamt fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Neben 115 Gramm Marihuana wurden auch einige Gramm Heroin, Kokain, XTC und Substitol sichergestellt.

Nachdem einer der Festgenommenen bereit war, seinen Lieferanten zu nennen, konnten auch bei diesem 80 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Erwähnenswert ist auch die Festnahme eines 34-Jährigen, der an einen zivilen Beamten Suchtgift verkaufen wollte. Als dieser scheinbar einwilligte, holte er das Suchtgift von seiner 31-jährigen Freundin, die sich in der Nähe befand. Die Frau hatte das gemeinsame vier Monate alte Baby in einem Kinderwagen. Das Suchtgift – insgesamt 10 Baggies Marihuana – hatte sie in einer kleinen Tasche unter ihrem T-Shirt verwahrt. Die 31-Jährige wurde angezeigt, ihr Lebensgefährte ist in Haft.

