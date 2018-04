Wien-Floridsdorf: Zwei Festnahmen nach Widerständen gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - Am 23. April 2018 kam es in Floridsdorf zu zwei Einsätzen, bei denen zwei Tatverdächtige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen wurden:

• Um 08:20 Uhr wurden Beamte wegen eines Streits in die Kantnergasse gerufen. Eine 34-jährige Frau war dort mit einem 23-jährigen Bekannten in Streit geraten, weil dieser ihre Wohnung nicht verlassen wollte. Im Zuge der Amtshandlung wurde der Mann aggressiv, attackierte die Beamten mit Faustschlägen und Tritten und konnte erst durch unterstützend angeforderte Polizisten festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt. • Um 22:40 Uhr konnten Polizisten, die gerade einen Verkehrsschwerpunkt durchführten, am Gehsteig vor einem Lokal in der Rußbergstraße einen randalierenden Mann wahrnehmen, woraufhin dieser einer Identitätsfeststellung unterzogen wurde. Der 35-jährige Tatverdächtige ließ sich nicht beruhigen und wurde zunehmend aggressiver und schlug wild um sich. Als er schließlich einen Beamten mit einem Kopfstoß attackierte, wurde Pfefferspray gegen ihn eingesetzt und der Mann festgenommen. Bei dem Vorfall wurden keine Beamten verletzt.

